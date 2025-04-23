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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти атакували дронами Синельниківський район: є поранені, горить аграрне підприємство. ФОТОрепортаж

Вночі 23 квітня 2025 року російські окупанти атакували ударними дронами Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок удару ворожого БпЛА виникла пожежа на аграрному підприємстві.

Попередньо, поранено дві людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни продовжили атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. ФОТО

атака на Синельниківщину
атака на Синельниківщину
атака на Синельниківщину
атака на Синельниківщину
атака на Синельниківщину
атака на Синельниківщину
атака на Синельниківщину

Наразі триває ліквідація наслідків удару.

Як повідомлялося, ворог ударив дроном-камікадзе по Марганцю на Дніпропетровщині: 7 людей загинули, 6 - поранені

Автор: 

ДСНС (5110) Шахед (1004) Дніпропетровська область (3726) Синельниківський район (52)


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Це не люди, скажені пси .
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23.04.2025 08:40 Відповісти
 
 