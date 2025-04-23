Рашисти атакували дронами Синельниківський район: є поранені, горить аграрне підприємство. ФОТОрепортаж
Вночі 23 квітня 2025 року російські окупанти атакували ударними дронами Синельниківський район Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок удару ворожого БпЛА виникла пожежа на аграрному підприємстві.
Попередньо, поранено дві людини.
Наразі триває ліквідація наслідків удару.
Як повідомлялося, ворог ударив дроном-камікадзе по Марганцю на Дніпропетровщині: 7 людей загинули, 6 - поранені
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Isolda Peres
показати весь коментар23.04.2025 08:40 Відповісти Мені подобається 0
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