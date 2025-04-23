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РФ атаковала Магдалиновку на Запорожье дронами: повреждены дома. ФОТО

Российские оккупанты атаковали дронами село Магдалиновка в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома.

Предварительно, без пострадавших.

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РФ атаковала дронами село Магдалиновка на Запорожье
РФ атаковала дронами село Магдалиновка на Запорожье

Автор: 

обстрел (27165) Запорожская область (3086) Запорожский район (106) Магдалиновка (1)


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