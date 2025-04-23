РФ атаковала Магдалиновку на Запорожье дронами: повреждены дома. ФОТО
Российские оккупанты атаковали дронами село Магдалиновка в Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Взрывной волной и обломками повреждены частные дома.
Предварительно, без пострадавших.
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