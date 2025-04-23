РФ атакувала Магдалинівку на Запоріжжі дронами: пошкоджено будинки. ФОТО
Російські окупанти атакували дронами село Магдалинівка у Запорізькій області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.
Попередньо, без постраждалих.
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