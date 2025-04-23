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Новини Фото Обстріли Запорізької області Атака безпілотників на Запорізьку область
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РФ атакувала Магдалинівку на Запоріжжі дронами: пошкоджено будинки. ФОТО

Російські окупанти атакували дронами село Магдалинівка у Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.

Попередньо, без постраждалих.

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РФ атакувала дронами село Магдалинівка на Запоріжжі
РФ атакувала дронами село Магдалинівка на Запоріжжі

Автор: 

обстріл (28523) Запорізька область (3610) Запорізький район (109) Магдалинівка (1)


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