Атака рашистов на Киевщину: 2 человека пострадали, повреждены жилые дома, автомобили, возникли пожары. ФОТОрепортаж
Ночью 24 апреля российские захватчики нанесли комбинированный удар по Киевской области. Работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области", - говорится в сообщении.
Так, в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте. Также в результате атаки повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Кроме того, повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.
В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности.
Ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.
"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - добавил Калашник.
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