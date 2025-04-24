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Новини Фото Робота ППО на Київщині Атака БпЛА на Київщину
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Атака рашистів на Київщину: 2 людини постраждали, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Вночі 24 квітня російські загарбники завдали комбінованого удару по Київській області. Працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області", - йдеться в повідомленні.

Так, у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві дістали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці. Також внаслідок атаки пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Крім того, пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - додав Калашник.

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Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 

Київська область (4028) обстріл (28523) Броварський район (19) Бучанський район (59) Вишгородський район (16)


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Трьома комбінованими відосіками та постами (а може і значно більше) відповість на цей терор наш зелений фельдмаршал.
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24.04.2025 08:23 Відповісти
 
 