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Ночная атака на Полтавщину: в Миргородском районе повреждены хозяйственное здание и автомобиль. ФОТО

С 23 на 24 апреля воздушная тревога в Полтавской области продолжалась более 10 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

"Этой ночью на Полтавщине силы и средства ПВО отражали ракетную атаку врага. В Миргородском районе в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Полтавщина
Полтавщина

Автор: 

обстрел (27202) Полтавская область (1158) Миргородский район (8)


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