Ночная атака на Полтавщину: в Миргородском районе повреждены хозяйственное здание и автомобиль. ФОТО
С 23 на 24 апреля воздушная тревога в Полтавской области продолжалась более 10 часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.
"Этой ночью на Полтавщине силы и средства ПВО отражали ракетную атаку врага. В Миргородском районе в результате падения обломков ракеты повреждены хозяйственное здание и автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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