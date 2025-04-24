Нічна атака на Полтавщину: у Миргородському районі пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. ФОТО

З 23 на 24 квітня повітряна тривога у Полтавській області тривала понад 10 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі на Полтавщині сили та засоби ППО відбивали ракетну атаку ворога. У Миргородському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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