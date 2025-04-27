Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Житомирской области, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 апреля враг вновь атаковал Житомирскую область. Под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Бунечко.

В результате атаки госпитализирован гражданский человек с острой реакцией на стресс. Также повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.

"Россияне вновь прибегают к коварным повторным ударам во время ликвидации последствий. На этот раз во время такого удара пострадали двое работников Национальной полиции, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Часть шахедов, атаковавших Житомирскую область, были сбиты. Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности, которые были оперативно ликвидированы бойцами ГСЧС.

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