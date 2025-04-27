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Новости Фото Атака шахедов на Житомирщину
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Враг атаковал гражданскую инфраструктуру Житомирской области, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 апреля враг вновь атаковал Житомирскую область. Под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Бунечко.

В результате атаки госпитализирован гражданский человек с острой реакцией на стресс. Также повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.

"Россияне вновь прибегают к коварным повторным ударам во время ликвидации последствий. На этот раз во время такого удара пострадали двое работников Национальной полиции, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Часть шахедов, атаковавших Житомирскую область, были сбиты. Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности, которые были оперативно ликвидированы бойцами ГСЧС.

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Житомирская область
Житомирская область
Житомирская область
Житомирская область

Автор: 

беспилотник (3606) обстрел (27225) Житомирская область (1393)


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Знов буде соплежуйство, потрясання кулачками з погрозами. І що? Де удари по росії? Де знищення російських НПЗ та електропідстанцій?
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27.04.2025 08:50 Ответить
Це буде шкодити мирному процесу. Трамп оґорчітся.
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27.04.2025 08:59 Ответить
 
 