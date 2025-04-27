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Новини Фото Атака шахедів на Житомирщину
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Ворог атакував цивільну інфраструктуру Житомирщини, є постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 27 квітня ворог знов атакував Житомирщину. Під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок атаки госпіталізовано цивільну особу з гострою реакцією на стрес. Також пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

"Росіяни знов вдаються до підступних повторних ударів під час ліквідації наслідків. Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога", - йдеться в повідомленні.

Частина шахедів, що атакували Житомирщину, були збиті. Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості, які були оперативно ліквідовані бійцями ДСНС.

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Житомирщина
Житомирщина
Житомирщина
Житомирщина

Автор: 

безпілотник (4170) обстріл (28546) Житомирська область (1263)


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Знов буде соплежуйство, потрясання кулачками з погрозами. І що? Де удари по росії? Де знищення російських НПЗ та електропідстанцій?
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27.04.2025 08:50 Відповісти
Це буде шкодити мирному процесу. Трамп оґорчітся.
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27.04.2025 08:59 Відповісти
 
 