Ворог атакував цивільну інфраструктуру Житомирщини, є постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 27 квітня ворог знов атакував Житомирщину. Під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок атаки госпіталізовано цивільну особу з гострою реакцією на стрес. Також пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

"Росіяни знов вдаються до підступних повторних ударів під час ліквідації наслідків. Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога", - йдеться в повідомленні.

Частина шахедів, що атакували Житомирщину, були збиті. Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості, які були оперативно ліквідовані бійцями ДСНС.

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