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Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

27 апреля россияне били по населенным пунктам Днепропетровской области артиллерией, дронами-камикадзе и КАБами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

Последствия обстрелов Никопольского района

Враг атаковал Никополь, Покровскую и Марганецкую громады.

Пострадала 73-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.

Также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, парник. Изуродованы инфраструктура, 30 солнечных панелей, газопровод и линия электропередач.

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Повреждено российским обстрелом здание в Никопольском районе

Российские войска продолжают терроризировать Днепропетровскую область обстрелами

Синельниковский район

По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, агрессор попал КАБом.

Разбиты 8 частных домов. Погибших и раненых нет.

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обстрел (27225) Днепропетровская область (3962) Никопольский район (198) Синельниковский район (53) война в Украине (3953)


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