Один человек пострадал в результате российских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
27 апреля россияне били по населенным пунктам Днепропетровской области артиллерией, дронами-камикадзе и КАБами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Враг атаковал Никополь, Покровскую и Марганецкую громады.
Пострадала 73-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.
Также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, парник. Изуродованы инфраструктура, 30 солнечных панелей, газопровод и линия электропередач.
Синельниковский район
По Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, агрессор попал КАБом.
Разбиты 8 частных домов. Погибших и раненых нет.
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