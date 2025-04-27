Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
27 квітня росіяни били по населених пунктах Дніпропетровської області артилерією, дронами-камікадзе та КАБами.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Ворог атакував Нікополь, Покровську і Марганецьку громади.
Постраждала 73-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.
Також пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередач.
Синельниківський район
По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив КАБом.
Побиті 8 приватних будинків. Загиблих і поранених немає.
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