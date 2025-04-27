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Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

27 квітня росіяни били по населених пунктах Дніпропетровської області артилерією, дронами-камікадзе та КАБами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Ворог атакував Нікополь, Покровську і Марганецьку громади.

Постраждала 73-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Також пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередач.

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Пошкоджена російським обстрілом будівля на Нікопольщині

Російські війська продовжують тероризувати Дніпропетровщину обстрілами

Синельниківський район

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив КАБом.

Побиті 8 приватних будинків. Загиблих і поранених немає.

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обстріл (28558) Дніпропетровська область (3738) Нікопольський район (199) Синельниківський район (53) війна в Україні (3988)


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