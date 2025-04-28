Массированная атака БПЛА на Брянскую область: под ударом завод "Кремний-Эл". ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 28 апреля в Брянске под атакой БпЛА оказался завод "Кремний-Эл", который производит электронику для военных нужд России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По информации местных, прозвучало не менее 10 взрывов. Предварительно, объектом атаки стал завод "Кремний Эл", который производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Кроме того, завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Кроме того, из-за работы российского ПВО и обломков, на парковке на улице Красноармейской загорелись несколько автомобилей. Также на Московской улице вспыхнул пожар в жилом доме.

Как сообщил губернатор области ПВО уничтожила несколько десятков дронов над регионом, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

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Что известно о заводе "Кремний ЭЛ"?

Завод является ключевым в отрасли и одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии создают комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.

Напомним, в течение минувшей ночи российскими средствами ПВО якобы перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА. Силы ПВО работали в 11 регионах и над оккупированным Крымом.



