Массированная атака БПЛА на Брянскую область: под ударом завод "Кремний-Эл". ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 28 апреля в Брянске под атакой БпЛА оказался завод "Кремний-Эл", который производит электронику для военных нужд России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По информации местных, прозвучало не менее 10 взрывов. Предварительно, объектом атаки стал завод "Кремний Эл", который производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Кроме того, завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.
Кроме того, из-за работы российского ПВО и обломков, на парковке на улице Красноармейской загорелись несколько автомобилей. Также на Московской улице вспыхнул пожар в жилом доме.
Как сообщил губернатор области ПВО уничтожила несколько десятков дронов над регионом, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
Что известно о заводе "Кремний ЭЛ"?
Завод является ключевым в отрасли и одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии создают комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.
В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.
Напомним, в течение минувшей ночи российскими средствами ПВО якобы перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА. Силы ПВО работали в 11 регионах и над оккупированным Крымом.
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І там теж мають бути смаколики....але ж як дістатися...далекувато трохи
А до південноафриканської компанії Kentron ця конепція попала у 90-му році невідомо яким чином від німецької компанії "Дорньє", яка тоді почала виробляти свої DAR (Drohne Antiradar). Відомо, що постановка DAR на озброєння бундесверу мала відбутись у 1990-х роках. Але так як "Холодна війна" завершилась, і противник, проти якого розроблялась ця система - зник, то й актуальність Drohne Antiradar як така відпала. Південноафриканці теж не втигли сві АRD-10 взяти на озброєння, бо контракти були скасовані, оскільки військові конфлікти ззовні закінчилися і у ПАР почався період внутрішньої політичної нестабільності.
Доволі імовірно, що ізраїльтяни вивчали аналогічний досвід своїх колег з ПАР, оскільки ці дві держави й раніше мали доволі тісну співпрацю у військовій сфері. Тоді і з'явився ізраільський IAI Harpy, який вони продавали по всьому світу. Тому і напружуватись красти і не було потреби.
"Спи Абгаша, спи... Тепегь пусть у Мойши голова болит...".