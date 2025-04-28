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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
8 305 46

Массированная атака БПЛА на Брянскую область: под ударом завод "Кремний-Эл". ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 28 апреля в Брянске под атакой БпЛА оказался завод "Кремний-Эл", который производит электронику для военных нужд России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По информации местных, прозвучало не менее 10 взрывов. Предварительно, объектом атаки стал завод "Кремний Эл", который производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Кроме того, завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Кроме того, из-за работы российского ПВО и обломков, на парковке на улице Красноармейской загорелись несколько автомобилей. Также на Московской улице вспыхнул пожар в жилом доме.

Как сообщил губернатор области ПВО уничтожила несколько десятков дронов над регионом, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

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Что известно о заводе "Кремний ЭЛ"?

Завод является ключевым в отрасли и одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии создают комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.

Напомним, в течение минувшей ночи российскими средствами ПВО якобы перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА. Силы ПВО работали в 11 регионах и над оккупированным Крымом.

Брянск
Брянск

Автор: 

беспилотник (3610) Брянск (115) Удары по РФ (280)


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Топ комментарии
+18
Все правильно... Саме продукція цього заводу вибухнула та згоріла на арсеналі у Владімірській області. Кацапам терміново треба ці запаси відновить... Тому треба, щоб завод не зміг це зробить...
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28.04.2025 06:36
+14
за час повномасштабки це вже дев'ята атака на "Крємній-Ел". Ну сто кілометрів від кордону, могли би вже не пожалкувати декілька нептунів, та розїбати той корпус на гівно.
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28.04.2025 06:59
+9
Це німецька розробка, 80-х років. Німці продали ліцензію Ізраїлю, Ізраїль запускав їх по Ірану. Іран збив декілька штук і скопіював
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28.04.2025 07:22
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Правила форума Совет форумчан
Все правильно... Саме продукція цього заводу вибухнула та згоріла на арсеналі у Владімірській області. Кацапам терміново треба ці запаси відновить... Тому треба, щоб завод не зміг це зробить...
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28.04.2025 06:36 Ответить
Раніш на цей арсенал позвозили половину тактичної хімічної зброї з усього срср...її мали показово знищувати....а другу половину позвозили https://www.google.com/maps/@55.2849954,62.7107363,5352m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQyMy4wIKXMDSoJLDEwMjExNjM5SAFQAw%3D%3D сюди
І там теж мають бути смаколики....але ж як дістатися...далекувато трохи
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28.04.2025 09:36 Ответить
Є ближче... Селище "Горний", на сході Саратовської області... Там, за словами знайомого, який там служив у 90-ті, одного іприту 5 тисяч тон, зберігалося...
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28.04.2025 09:58 Ответить
Сподіваюсь, наші перейняли тактику атак росіян стаєю.
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28.04.2025 06:43 Ответить
Здається, вони не тільки "тактику" перейняли! Подивися на силует БПЛА, на відео! Трикутний силует "шахеда", а звук двигуна - наших БПЛА!
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28.04.2025 06:53 Ответить
балалайка
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28.04.2025 06:59 Ответить
Так я ТАКИХ у нас не бачив! У нас, в основному, ударні БПЛА "літакового" типу, "класичної" схеми - з крилами, фюзеляжем та хвостовим оперенням... Значить, змогли, нарешті, налагодить подібне виробництво? І без "панфар" та "триндєжу пустопорожнього"...
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28.04.2025 07:13 Ответить
Були повідомлення. Здається, навіть відео. Правильно зробили. Хай тепер Іран до суду подає за крадіжку технології. До речі, хтось казав, що іранські інженери, які розробили Шахед, навчались у нашому авіаційному, здається, у Харкові.
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28.04.2025 07:15 Ответить
Це німецька розробка, 80-х років. Німці продали ліцензію Ізраїлю, Ізраїль запускав їх по Ірану. Іран збив декілька штук і скопіював
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28.04.2025 07:22 Ответить
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28.04.2025 08:19 Ответить
Не знаю... Торік десь читав, що Іран теж у когось цю розробку вкрав... Здається, подібне у німців розроблялося, десь в кінці 80-х...
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28.04.2025 07:22 Ответить
звичайний зворотній інжинірінг. І намагатись красти можно було не напружуватись. Цих предків шахедів Ізраїль продавав по всьому світу - в Індію, Китай, Туреччину, Південну Корею, Чілі... А до Ізраілю я конепція попала скоріше за все з ПАР, де на початку 90-х зробили протирадіолокаційний безпілотник ARD-10:

А до південноафриканської компанії Kentron ця конепція попала у 90-му році невідомо яким чином від німецької компанії "Дорньє", яка тоді почала виробляти свої DAR (Drohne Antiradar). Відомо, що постановка DAR на озброєння бундесверу мала відбутись у 1990-х роках. Але так як "Холодна війна" завершилась, і противник, проти якого розроблялась ця система - зник, то й актуальність Drohne Antiradar як така відпала. Південноафриканці теж не втигли сві АRD-10 взяти на озброєння, бо контракти були скасовані, оскільки військові конфлікти ззовні закінчилися і у ПАР почався період внутрішньої політичної нестабільності.
Доволі імовірно, що ізраїльтяни вивчали аналогічний досвід своїх колег з ПАР, оскільки ці дві держави й раніше мали доволі тісну співпрацю у військовій сфері. Тоді і з'явився ізраільський IAI Harpy, який вони продавали по всьому світу. Тому і напружуватись красти і не було потреби.
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28.04.2025 08:25 Ответить
Так я ж не проти... Просто розвертать великосерійне виробництво нової моделі "з нуля", навіть методом "зворотнього інжинірингу", складніше, ніж використовувать уже розроблені моделі. Якщо є розроблений "планер", до нього підібраний двигун, то "начинку" можна вкласти, яку-завгодно... Нам же дальнобійні БПЛА потрібні були ще "вчора"... От і пішли шляхом найменш затратним... Ну і паралельно можна розроблять власний аналог ефективної ворожої зброї...
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28.04.2025 08:39 Ответить
вони всі були різні, різні розміри, різні двигуни... від DAR, ARD-10, Harpy і до "гєрані" вага дрона збільшувалась: 110 кг, 120 кг, 125 кг і 200 кг у "гєрані". Залишалась незмінною концепція планера. Дельтоподібне крило оснащене сервоприводами, що дозволяють безпілотнику виконувати плоскі розвороти і уникати складних маневрів. Така конструкція у дечому стане основою для дронів-камікадзе, що ми бачимо зараз.
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28.04.2025 08:55 Ответить
Можливо. Я 20 років тому в одній компанії майже годину спілкувався з іранськими студентами, які тоді поступили до ХАІ. П,ять їх було, одна дівчина. Говорили більше про їхню країну і про звичаї. Казали, їх держава прислала. Стипендію отримали від аятолли 600 долларів. Ось і вивчили на свою голову.
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28.04.2025 07:49 Ответить
В той час, інженери Мотор Січ, не вилазили з того Ірану
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28.04.2025 10:52 Ответить
Кацапи самі атакували свій завод
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28.04.2025 09:27 Ответить
........................
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28.04.2025 09:29 Ответить
Можливо управління шахедом перехопили і перенаправили на Кремній Ел ))
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28.04.2025 09:30 Ответить
Анекдот про двох євреїв пам"ятаєш?
"Спи Абгаша, спи... Тепегь пусть у Мойши голова болит...".
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28.04.2025 09:35 Ответить
кт315б
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28.04.2025 06:57 Ответить
МП42А
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28.04.2025 07:31 Ответить
абырвалг
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28.04.2025 07:36 Ответить
К155ЛА3
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28.04.2025 07:40 Ответить
6П3С
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28.04.2025 09:41 Ответить
за час повномасштабки це вже дев'ята атака на "Крємній-Ел". Ну сто кілометрів від кордону, могли би вже не пожалкувати декілька нептунів, та розїбати той корпус на гівно.
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28.04.2025 06:59 Ответить
це в межах досяжності точки У.
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28.04.2025 07:07 Ответить
А яка точність" у тієї "Точки"? Не забувай - це ракета радянська, уже застаріла, розрахована, в основному, на тактичний ЯДЕРНИЙ заряд, якому плюс-мінус сотня метрів - не проблема... А тут треба класти заряд "на п"ятачок"...
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28.04.2025 07:17 Ответить
вам шкода радянської ракети для кацапів ? мені ні ! головна перевага точки У її не можливо збити , а 100 метрів відхилення так пустіть дві , три .
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28.04.2025 07:35 Ответить
Закінчились ці "точки" ще в 22 році..
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28.04.2025 07:41 Ответить
тичка у - технологія 60х років. З ******** рівнем розвитку технологій, поврорити технологію 60х років дуже легко, було б бажання і фінансування.
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28.04.2025 09:33 Ответить
Ну то "пускай"... Я тобі не заважаю... У мене, наприклад, таких ракет, на полиці в комірчині, немає...
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28.04.2025 07:48 Ответить
там таке КВО, що хєр влучиш.
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28.04.2025 07:33 Ответить
Треба добре прицілитись..
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28.04.2025 07:39 Ответить
там визначальну роль відіграє статистика, а не прицілювання. З десяти ракет одна могла би випадково попасти у будівлю "Крємній-Ел", яка має розмір 100х150 метрів, але пришлось би розїбать весь совєцький район Брянська.
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28.04.2025 08:34 Ответить
Ну й хто проти "розїбати"?
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28.04.2025 09:44 Ответить
я хєрйогознає. Може бояться зруйнувати ресторан "Созвєздіє", бо тоді трамп може нас звинуватити в антигуманній терористичній атаці по мирному населенню.
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28.04.2025 09:51 Ответить
теоретично, кавалок позолоченого зебілом асфальту, легко пролетить 100км, але: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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28.04.2025 10:22 Ответить
Марина Макеева атакує ішакедами...блондінка мабудь..
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28.04.2025 07:29 Ответить
«Патєрь нєт» 🤣
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28.04.2025 07:39 Ответить
Може колись прилетить і по хаті головного інженера, начальників змін, тощо.
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28.04.2025 09:31 Ответить
 
 