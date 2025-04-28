Масована атака БпЛА на Брянську область: під ударом завод "Кремній-Ел". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 28 квітня у Брянську під атакою БпЛА опинився завод "Кремній-Ел", який виробляє електроніку для військових потреб Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

За інформацією місцевих, пролунало щонайменше 10 вибухів. Попередньо, об'єктом атаки став завод "Кремній Ел", який виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Крім того, завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Окрім того, через роботу російського ППО та уламки, на парковці на вулиці Червонoармійській зайнялися кілька автомобілів. Також на Московській вулиці спалахнула пожежа в житловому будинку.

Як повідомив губернатор області ППО знищила кілька десятків дронів над регіоном, завдано шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.

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Що відомо про завод "Кремній ЕЛ"?

Завод є ключовим у галузі та одним з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.

У ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.

Нагадаємо, протягом минулої ночі російськими засобами ППО нібито перехоплено і знищено 121 український БПЛА. Сили ППО працювали в 11 регіонах та над окупованим Кримом.



