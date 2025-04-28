УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9053 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
3 766 24

Масована атака БпЛА на Брянську область: під ударом завод "Кремній-Ел". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 28 квітня у Брянську під атакою БпЛА опинився завод "Кремній-Ел", який виробляє електроніку для військових потреб Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

За інформацією місцевих, пролунало щонайменше 10 вибухів. Попередньо, об'єктом атаки став завод "Кремній Ел", який виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Крім того, завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Окрім того, через роботу російського ППО та уламки, на парковці на вулиці Червонoармійській зайнялися кілька автомобілів. Також на Московській вулиці спалахнула пожежа в житловому будинку.

Як повідомив губернатор області ППО знищила кілька десятків дронів над регіоном, завдано шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували Шую в Іванівській області РФ. Росавіація закривала аеропорт Нижнього Новгорода

Що відомо про завод "Кремній ЕЛ"?

Завод є ключовим у галузі та одним з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.

У ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.

Нагадаємо, протягом минулої ночі російськими засобами ППО нібито перехоплено і знищено 121 український БПЛА. Сили ППО працювали в 11 регіонах та над окупованим Кримом.

Брянськ
Брянськ

Автор: 

безпілотник (4174) Брянськ (131) Удари по РФ (282)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Все правильно... Саме продукція цього заводу вибухнула та згоріла на арсеналі у Владімірській області. Кацапам терміново треба ці запаси відновить... Тому треба, щоб завод не зміг це зробить...
показати весь коментар
28.04.2025 06:36
+4
за час повномасштабки це вже дев'ята атака на "Крємній-Ел". Ну сто кілометрів від кордону, могли би вже не пожалкувати декілька нептунів, та розїбати той корпус на гівно.
показати весь коментар
28.04.2025 06:59
+3
Здається, вони не тільки "тактику" перейняли! Подивися на силует БПЛА, на відео! Трикутний силует "шахеда", а звук двигуна - наших БПЛА!
показати весь коментар
28.04.2025 06:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все правильно... Саме продукція цього заводу вибухнула та згоріла на арсеналі у Владімірській області. Кацапам терміново треба ці запаси відновить... Тому треба, щоб завод не зміг це зробить...
показати весь коментар
28.04.2025 06:36 Відповісти
Сподіваюсь, наші перейняли тактику атак росіян стаєю.
показати весь коментар
28.04.2025 06:43 Відповісти
Здається, вони не тільки "тактику" перейняли! Подивися на силует БПЛА, на відео! Трикутний силует "шахеда", а звук двигуна - наших БПЛА!
показати весь коментар
28.04.2025 06:53 Відповісти
балалайка
показати весь коментар
28.04.2025 06:59 Відповісти
Так я ТАКИХ у нас не бачив! У нас, в основному, ударні БПЛА "літакового" типу, "класичної" схеми - з крилами, фюзеляжем та хвостовим оперенням... Значить, змогли, нарешті, налагодить подібне виробництво? І без "панфар" та "триндєжу пустопорожнього"...
показати весь коментар
28.04.2025 07:13 Відповісти
Були повідомлення. Здається, навіть відео. Правильно зробили. Хай тепер Іран до суду подає за крадіжку технології. До речі, хтось казав, що іранські інженери, які розробили Шахед, навчались у нашому авіаційному, здається, у Харкові.
показати весь коментар
28.04.2025 07:15 Відповісти
Це німецька розробка, 80-х років. Німці продали ліцензію Ізраїлю, Ізраїль запускав їх по Ірану. Іран збив декілька штук і скопіював
показати весь коментар
28.04.2025 07:22 Відповісти
Не знаю... Торік десь читав, що Іран теж у когось цю розробку вкрав... Здається, подібне у німців розроблялося, десь в кінці 80-х...
показати весь коментар
28.04.2025 07:22 Відповісти
Можливо. Я 20 років тому в одній компанії майже годину спілкувався з іранськими студентами, які тоді поступили до ХАІ. П,ять їх було, одна дівчина. Говорили більше про їхню країну і про звичаї. Казали, їх держава прислала. Стипендію отримали від аятолли 600 долларів. Ось і вивчили на свою голову.
показати весь коментар
28.04.2025 07:49 Відповісти
кт315б
показати весь коментар
28.04.2025 06:57 Відповісти
МП42А
показати весь коментар
28.04.2025 07:31 Відповісти
абырвалг
показати весь коментар
28.04.2025 07:36 Відповісти
К155ЛА3
показати весь коментар
28.04.2025 07:40 Відповісти
за час повномасштабки це вже дев'ята атака на "Крємній-Ел". Ну сто кілометрів від кордону, могли би вже не пожалкувати декілька нептунів, та розїбати той корпус на гівно.
показати весь коментар
28.04.2025 06:59 Відповісти
це в межах досяжності точки У.
показати весь коментар
28.04.2025 07:07 Відповісти
А яка точність" у тієї "Точки"? Не забувай - це ракета радянська, уже застаріла, розрахована, в основному, на тактичний ЯДЕРНИЙ заряд, якому плюс-мінус сотня метрів - не проблема... А тут треба класти заряд "на п"ятачок"...
показати весь коментар
28.04.2025 07:17 Відповісти
вам шкода радянської ракети для кацапів ? мені ні ! головна перевага точки У її не можливо збити , а 100 метрів відхилення так пустіть дві , три .
показати весь коментар
28.04.2025 07:35 Відповісти
Закінчились ці "точки" ще в 22 році..
показати весь коментар
28.04.2025 07:41 Відповісти
Ну то "пускай"... Я тобі не заважаю... У мене, наприклад, таких ракет, на полиці в комірчині, немає...
показати весь коментар
28.04.2025 07:48 Відповісти
там таке КВО, що хєр влучиш.
показати весь коментар
28.04.2025 07:33 Відповісти
Треба добре прицілитись..
показати весь коментар
28.04.2025 07:39 Відповісти
Марина Макеева атакує ішакедами...блондінка мабудь..
показати весь коментар
28.04.2025 07:29 Відповісти
«Патєрь нєт» 🤣
показати весь коментар
28.04.2025 07:39 Відповісти
 
 