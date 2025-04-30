Два человека пострадали в результате российского обстрела Сумщины, - прокуратура. ФОТО
30 апреля около 16:40 ч оккупанты, по предварительным данным, из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаевской общины Сумского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
В результате атаки врага получили ранения 38-летний и 62-летний гражданские мужчины.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.
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