Два человека пострадали в результате российского обстрела Сумщины, - прокуратура. ФОТО

30 апреля около 16:40 ч оккупанты, по предварительным данным, из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаевской общины Сумского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

В результате атаки врага получили ранения 38-летний и 62-летний гражданские мужчины.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

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