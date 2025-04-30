Дві людини постраждали внаслідок російського обстрілу Сумщини, - прокуратура. ФОТО
30 квітня близько 16:40 год окупанти, за попередніми даними, з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
Внаслідок атаки ворога отримали поранення 38-річний та 62-річний цивільні чоловіки.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
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