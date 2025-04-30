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Новини Фото Обстріли прикордоння Сумщини
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Дві людини постраждали внаслідок російського обстрілу Сумщини, - прокуратура. ФОТО

30 квітня близько 16:40 год окупанти, за попередніми даними, з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Внаслідок атаки ворога отримали поранення 38-річний та 62-річний цивільні чоловіки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

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Наслідки обстрілу Сумщини

Автор: 

обстріл (28596) Сумська область (3707) Сумський район (190) війна в Україні (4057)


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