Дві людини постраждали внаслідок російського обстрілу Сумщини, - прокуратура. ФОТО

30 квітня близько 16:40 год окупанти, за попередніми даними, з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаївської громади Сумського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Внаслідок атаки ворога отримали поранення 38-річний та 62-річний цивільні чоловіки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

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