Россияне сбросили КАБы на село Цаповка на Харьковщине: пострадала женщина. ФОТОрепортаж

2 мая российские войска атаковали КАБами село Цаповка Харьковской области, были повреждены дома, пострадала женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"Сегодня днем враг нанес удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору села Цаповка Золочевской громады", - говорится в сообщении.

В результате попаданий были частично разрушены и повреждены двухэтажный и жилые дома, хозяйственные постройки. Произошел пожар на территории частного домовладения: горел жилой дом и сухая трава во дворе.

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Из-за обстрела пострадала женщина 1950 года рождения.











К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.