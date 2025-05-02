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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне сбросили КАБы на село Цаповка на Харьковщине: пострадала женщина. ФОТОрепортаж

2 мая российские войска атаковали КАБами село Цаповка Харьковской области, были повреждены дома, пострадала женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"Сегодня днем враг нанес удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору села Цаповка Золочевской громады", - говорится в сообщении.

В результате попаданий были частично разрушены и повреждены двухэтажный и жилые дома, хозяйственные постройки. Произошел пожар на территории частного домовладения: горел жилой дом и сухая трава во дворе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Южному на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 15, двух детей госпитализировали

Из-за обстрела пострадала женщина 1950 года рождения.

Россияне сбросили КАбы на село Цаповка
Россияне сбросили КАбы на село Цаповка
Россияне сбросили КАбы на село Цаповка
Россияне сбросили КАбы на село Цаповка
Россияне сбросили КАбы на село Цаповка

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Автор: 

КАБ (360) Харьковская область (856) Богодуховский район (50) Цаповка (1)


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Хтось там у нас в МО розповідав байки про наші КАБи пару місяців тому. Де вони?
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02.05.2025 14:42 Ответить
Як на мене, то любе авто на рф - це цілком «законна» та легітимна ціль !!!
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02.05.2025 15:05 Ответить
 
 