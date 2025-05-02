Россияне сбросили КАБы на село Цаповка на Харьковщине: пострадала женщина. ФОТОрепортаж
2 мая российские войска атаковали КАБами село Цаповка Харьковской области, были повреждены дома, пострадала женщина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
"Сегодня днем враг нанес удары управляемыми авиабомбами по жилому сектору села Цаповка Золочевской громады", - говорится в сообщении.
В результате попаданий были частично разрушены и повреждены двухэтажный и жилые дома, хозяйственные постройки. Произошел пожар на территории частного домовладения: горел жилой дом и сухая трава во дворе.
Из-за обстрела пострадала женщина 1950 года рождения.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 7 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий02.05.2025 14:42 Ответить Мне нравится 0
AbOriginal_UA
показать весь комментарий02.05.2025 15:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль