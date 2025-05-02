Росіяни скинули КАБи на село Цапівка на Харківщині: постраждала жінка. ФОТОрепортаж
2 травня російські війська атакували КАБами село Цапівка Харківської області.Було пошкоджено будинки, постраждала жінка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.
"Сьогодні вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Золочівської громади", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї.
Через обстріл постраждала жінка 1950 року народження.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар02.05.2025 14:42 Відповісти Мені подобається 0
AbOriginal_UA
показати весь коментар02.05.2025 15:05 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль