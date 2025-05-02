Росіяни скинули КАБи на село Цапівка на Харківщині: постраждала жінка. ФОТОрепортаж

2 травня російські війська атакували КАБами село Цапівка Харківської області.Було пошкоджено будинки, постраждала жінка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Золочівської громади", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї.

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Через обстріл постраждала жінка 1950 року народження.











До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.