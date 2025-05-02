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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни скинули КАБи на село Цапівка на Харківщині: постраждала жінка. ФОТОрепортаж

2 травня російські війська атакували КАБами село Цапівка Харківської області.Було пошкоджено будинки, постраждала жінка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по житловому сектору села Цапівка Золочівської громади", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок влучань були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий та житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа на території приватного домоволодіння: горів житловий будинок та суха трава на подвір’ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Південному на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 15, двох дітей госпіталізували

Через обстріл постраждала жінка 1950 року народження.

Росіяни скинули КАБи на село Цапівка
Росіяни скинули КАБи на село Цапівка
Росіяни скинули КАБи на село Цапівка
Росіяни скинули КАБи на село Цапівка
Росіяни скинули КАБи на село Цапівка

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 7 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Автор: 

КАБ (360) Харківська область (861) Богодухівський район (50) Цапівка (1)


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Хтось там у нас в МО розповідав байки про наші КАБи пару місяців тому. Де вони?
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02.05.2025 14:42 Відповісти
Як на мене, то любе авто на рф - це цілком «законна» та легітимна ціль !!!
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02.05.2025 15:05 Відповісти
 
 