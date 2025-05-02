Россияне совершили массированную авиаатаку по Купянску: погиб мирный житель. ФОТОРЕПОРТАЖ
После 16:00 2 мая российские войска атаковали ФАБ город Купянск - погиб человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 2 мая в период ориентировочно с 16:20 до 16:40 вооруженные силы РФ нанесли серии авиационных ударов по г. Купянск", - говорится в сообщении.
В городе поврежден ряд домовладений и хозяйственных построек.
Как отмечается, из-под завалов одного из домов деблокировано тело погибшего мужчины. Предварительно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательные работы проводятся с учетом ситуации с безопасностью в городе.
Правоохранители изъяли обломки авиационного боеприпаса с места, где погиб человек. Предварительно установлено, что российская армия применила ФАБ-1500 с УМПК.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.
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