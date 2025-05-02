УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11969 відвідувачів онлайн
Новини Фото
309 0

Росіяни здійснили масовану авіаатаку по Куп’янську: загинув мирний житель. ФОТОрепортаж

Після 16.00 2 травня російські війська атакували ФАБ місто Купʼянськ - загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 2 травня у період орієнтовно з 16:20 до 16:40 збройні сили РФ завдали серії авіаційних ударів по м. Купʼянськ", - ідеться в повідомленні.

У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель.

Також дивіться: Одна людина постраждала внаслідок російських осбтрілів Куп’янщини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Як зазначається, з-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка. Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті.

Окупанти атакували ФАБами Купʼянськ
Окупанти атакували ФАБами Купʼянськ
Окупанти атакували ФАБами Купʼянськ

Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-1500 з УМПК.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.

Автор: 

ФАБ (23) Харківська область (861) Куп’янський район (175) Куп’янськ (763)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 