Росіяни здійснили масовану авіаатаку по Куп’янську: загинув мирний житель. ФОТОрепортаж
Після 16.00 2 травня російські війська атакували ФАБ місто Купʼянськ - загинув чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 2 травня у період орієнтовно з 16:20 до 16:40 збройні сили РФ завдали серії авіаційних ударів по м. Купʼянськ", - ідеться в повідомленні.
У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих будівель.
Як зазначається, з-під завалів одного з будинків деблоковано тіло загиблого чоловіка. Попередньо, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальні роботи проводяться із врахуванням безпекової ситуації у місті.
Правоохоронці вилучили уламки авіаційного боєприпасу з місця, де загинула людина. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала ФАБ-1500 з УМПК.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.
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