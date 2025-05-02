Зеленский провел совещание относительно развития украинского флота военных самолетов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание относительно развития украинского флота военных самолетов.
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию", - рассказал глава государства.
Президент поблагодарил всех, кто "усиливает действия Украины в небе".
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+10 Dmitry Klaus
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+5 vadym sestritsyn
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показать весь комментарий02.05.2025 20:42
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кительфутболка Зеленского когда то появится в музее войны
це не потужно...
давай потужний відосик як космічни сили ********* простори віденської опери
бойовим генералам не соромно, бути фотомоделями.
подивіться на ці натхненні рила зе!поца, дєрмачини, умєрова.
вони ж, дупля не відбивають про говорять генерали?
ромель ніколи не позував але ганяв всіх по африци на відмін монті
паттон (поссяв у ельбу) був дуже набожною людиної
А Конституція і законодавство, цього вимагали!!
У коломойського, істеричний сміх! Неук, з московського КВН, проводи нараду із Захисниками…