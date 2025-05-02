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Зеленский провел совещание относительно развития украинского флота военных самолетов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание относительно развития украинского флота военных самолетов.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию", - рассказал глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто "усиливает действия Украины в небе".

Зеленский провел совещание

Зеленский провел совещание

Зеленский провел совещание

Зеленский провел совещание

Читайте также: США передали Украине списанные F-16 для использования в качестве источника запчастей, - СМИ

Автор: 

авиация (2830) Зеленский Владимир (20456) самолет (3594) F-16 (555)


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Топ комментарии
+10
Разом із власником
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02.05.2025 20:39
+5
В музее на Лукьяновке!
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02.05.2025 20:38
+5
єдине для чого все це робиться, фоторепортаж!
бойовим генералам не соромно, бути фотомоделями.
подивіться на ці натхненні рила зе!поца, дєрмачини, умєрова.
вони ж, дупля не відбивають про говорять генерали?
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02.05.2025 20:42
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китель футболка Зеленского когда то появится в музее войны
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02.05.2025 20:35 Ответить
В музее на Лукьяновке!
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02.05.2025 20:38 Ответить
Разом із власником
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02.05.2025 20:39 Ответить
У всіх миргородська, а у Єрмака із Зеленським якась загадкова пляшечка з не менш загадковим тюбиком
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02.05.2025 20:38 Ответить
... щодо розвитку українського флоту військових літаків Джерело: https://censor.net/ua/p3550172
це не потужно...
давай потужний відосик як космічни сили ********* простори віденської опери
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02.05.2025 20:38 Ответить
Я конечно на Вену не замахнусь. Но тоже как прочёл про ВМС и его развитие, сразу вспомнил песенку детскую---,что тебе снится крейсер Аврора ?,,.
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02.05.2025 20:52 Ответить
Завгосп на світлині під сталіна косить - і скінчить так само.
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02.05.2025 20:39 Ответить
праворуч - головний шеф-пілот.
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02.05.2025 20:40 Ответить
єдине для чого все це робиться, фоторепортаж!
бойовим генералам не соромно, бути фотомоделями.
подивіться на ці натхненні рила зе!поца, дєрмачини, умєрова.
вони ж, дупля не відбивають про говорять генерали?
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02.05.2025 20:42 Ответить
ні, шановний, бойовим генералам соромно бути моделями
ромель ніколи не позував але ганяв всіх по африци на відмін монті
паттон (поссяв у ельбу) був дуже набожною людиної
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02.05.2025 21:13 Ответить
А у 2019 році, він же, проводив такі НАРАДИ, виключно про бітум і асфальт! Разумков, з даниловим і генпрокурорами, гончаруком, та Оманським ларьочником і його папєрєднікам - богданом, можуть це засвідчити, без аброхамія!! Ні про якісь там, військові літаки, для ЗАХИСТУ України від ****** та орків, чи виконання ДОЗ, і мови не йшло!
А Конституція і законодавство, цього вимагали!!
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02.05.2025 20:45 Ответить
и чо, и чо?
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02.05.2025 20:58 Ответить
флот військових літаків космічного фронту.бидлу подобається.
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02.05.2025 20:45 Ответить
Матрос повітряного флоту зеленський.
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02.05.2025 20:47 Ответить
Я так зрозумів, що россія вкрай не задоволена діями нашої авіації- виросла чисельність, почали використовувати КАБи і збивати ворожі ракети, Шукають слабкі місця, що би роззброїти ВВС. З ППО в них вийшло непогано руками клованів.
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02.05.2025 20:49 Ответить
Пиар и ничего более
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02.05.2025 20:59 Ответить
Де тільки ця парочка влізе всюди буде біда!!!
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02.05.2025 20:59 Ответить
Знову скоротить дві ескадрильї?
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02.05.2025 21:01 Ответить
Згадалось як він в Маріуполь їздив і на катерах плавав. Стратех *****
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02.05.2025 21:02 Ответить
Зробимо літаки, будемо усіх бАмбіть, а для літаків побудуємо аеродром. Заасфальтований
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02.05.2025 21:02 Ответить
Отий стол треба, як у Гоголя, крейдою обвести декілька разів, шоб ніде шилинки не було.
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02.05.2025 21:07 Ответить
Приклад, як офіційний, чотириразовий ухилянт від Захисту України у 2014-15 роках, проводить із ЗАХИСНИКАМИ УКРАЇНИ, якісь там «НАРАДИ»???!!
У коломойського, істеричний сміх! Неук, з московського КВН, проводи нараду із Захисниками…
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02.05.2025 21:12 Ответить
 
 