Зеленский провел совещание относительно развития украинского флота военных самолетов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 2 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание относительно развития украинского флота военных самолетов.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию", - рассказал глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто "усиливает действия Украины в небе".

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