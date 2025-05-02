Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 2 травня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію", - розповів глава держави.
Президент подякував всім, хто "посилює дії України в небі".
Топ коментарі
+11 Dmitry Klaus
показати весь коментар02.05.2025 20:39
+7 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар02.05.2025 20:42
+6 vadym sestritsyn
показати весь коментар02.05.2025 20:38
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кительфутболка Зеленского когда то появится в музее войны
це не потужно...
давай потужний відосик як космічни сили ********* простори віденської опери
бойовим генералам не соромно, бути фотомоделями.
подивіться на ці натхненні рила зе!поца, дєрмачини, умєрова.
вони ж, дупля не відбивають про говорять генерали?
ромель ніколи не позував але ганяв всіх по африци на відмін монті
паттон (поссяв у ельбу) був дуже набожною людиної
А Конституція і законодавство, цього вимагали!!
У коломойського, істеричний сміх! Неук, з московського КВН, проводи нараду із Захисниками…