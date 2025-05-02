Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 2 травня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію", - розповів глава держави.

Президент подякував всім, хто "посилює дії України в небі".

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