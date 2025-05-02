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Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 2 травня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію", - розповів глава держави.

Президент подякував всім, хто "посилює дії України в небі".

Зеленський провів нараду

Зеленський провів нараду

Зеленський провів нараду

Зеленський провів нараду

Читайте також: США передали Україні списані F-16 для використання як джерело запчастин, - ЗМІ

Автор: 

авіація (4131) Зеленський Володимир (23927) літак (2908) F16 F-16 (675)


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Топ коментарі
+11
Разом із власником
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02.05.2025 20:39
+7
єдине для чого все це робиться, фоторепортаж!
бойовим генералам не соромно, бути фотомоделями.
подивіться на ці натхненні рила зе!поца, дєрмачини, умєрова.
вони ж, дупля не відбивають про говорять генерали?
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02.05.2025 20:42
+6
В музее на Лукьяновке!
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02.05.2025 20:38
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китель футболка Зеленского когда то появится в музее войны
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02.05.2025 20:35 Відповісти
В музее на Лукьяновке!
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02.05.2025 20:38 Відповісти
Разом із власником
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02.05.2025 20:39 Відповісти
У всіх миргородська, а у Єрмака із Зеленським якась загадкова пляшечка з не менш загадковим тюбиком
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02.05.2025 20:38 Відповісти
... щодо розвитку українського флоту військових літаків Джерело: https://censor.net/ua/p3550172
це не потужно...
давай потужний відосик як космічни сили ********* простори віденської опери
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02.05.2025 20:38 Відповісти
Я конечно на Вену не замахнусь. Но тоже как прочёл про ВМС и его развитие, сразу вспомнил песенку детскую---,что тебе снится крейсер Аврора ?,,.
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02.05.2025 20:52 Відповісти
Завгосп на світлині під сталіна косить - і скінчить так само.
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02.05.2025 20:39 Відповісти
праворуч - головний шеф-пілот.
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02.05.2025 20:40 Відповісти
єдине для чого все це робиться, фоторепортаж!
бойовим генералам не соромно, бути фотомоделями.
подивіться на ці натхненні рила зе!поца, дєрмачини, умєрова.
вони ж, дупля не відбивають про говорять генерали?
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02.05.2025 20:42 Відповісти
ні, шановний, бойовим генералам соромно бути моделями
ромель ніколи не позував але ганяв всіх по африци на відмін монті
паттон (поссяв у ельбу) був дуже набожною людиної
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02.05.2025 21:13 Відповісти
А у 2019 році, він же, проводив такі НАРАДИ, виключно про бітум і асфальт! Разумков, з даниловим і генпрокурорами, гончаруком, та Оманським ларьочником і його папєрєднікам - богданом, можуть це засвідчити, без аброхамія!! Ні про якісь там, військові літаки, для ЗАХИСТУ України від ****** та орків, чи виконання ДОЗ, і мови не йшло!
А Конституція і законодавство, цього вимагали!!
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02.05.2025 20:45 Відповісти
и чо, и чо?
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02.05.2025 20:58 Відповісти
флот військових літаків космічного фронту.бидлу подобається.
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02.05.2025 20:45 Відповісти
Матрос повітряного флоту зеленський.
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02.05.2025 20:47 Відповісти
Я так зрозумів, що россія вкрай не задоволена діями нашої авіації- виросла чисельність, почали використовувати КАБи і збивати ворожі ракети, Шукають слабкі місця, що би роззброїти ВВС. З ППО в них вийшло непогано руками клованів.
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02.05.2025 20:49 Відповісти
Пиар и ничего более
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02.05.2025 20:59 Відповісти
Де тільки ця парочка влізе всюди буде біда!!!
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02.05.2025 20:59 Відповісти
Знову скоротить дві ескадрильї?
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02.05.2025 21:01 Відповісти
Згадалось як він в Маріуполь їздив і на катерах плавав. Стратех *****
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02.05.2025 21:02 Відповісти
Зробимо літаки, будемо усіх бАмбіть, а для літаків побудуємо аеродром. Заасфальтований
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02.05.2025 21:02 Відповісти
Отий стол треба, як у Гоголя, крейдою обвести декілька разів, шоб ніде шилинки не було.
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02.05.2025 21:07 Відповісти
Приклад, як офіційний, чотириразовий ухилянт від Захисту України у 2014-15 роках, проводить із ЗАХИСНИКАМИ УКРАЇНИ, якісь там «НАРАДИ»???!!
У коломойського, істеричний сміх! Неук, з московського КВН, проводи нараду із Захисниками…
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02.05.2025 21:12 Відповісти
 
 