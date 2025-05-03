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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: от вражеских ударов пострадали 4 населенных пункта и город Харьков. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под обстрелами оккупантов находились город Харьков, Купянский и Богодуховский районы. Вражеские войска применяли против мирного населения управляемые авиабомбы, РСЗО и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 11 КАБ;
  • 3 FPV-дрона;
  • 21 БПЛА типа "Шахед";
  • 28 БПЛА типа "Герань-2".

Во время обстрелов ФАБ-1500 Купянского района погиб мужчина, еще один получил ранения.

Ночью более 10 шахедов атаковали поселок Великий Бурлук. Зафиксированы попадания в здание универмага, многоквартирный жилой дом. Пострадали две женщины 87 и 56 лет.

В селе Цаповка Богодуховского района из-за удара КАБ повреждены пять частных домов, неработающее складское помещение, хозяйственные постройки, энергосети. Пострадала женщина 75 лет.

Обстрелам подвергся и Харьков. Враг ударил 17 БПЛА типа "Герань-2" по четырем районам города: Слободскому, Салтовскому, Киевскому и Основянскому. В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, детский сад, 17 автомобилей, учебные заведения, гаражи, частные дома.

Также смотрите: Последствия вражеских ударов по Харькову: пострадали 47 человек, повреждены дома, автомобили, гражданское предприятие. ФОТОрепортаж

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

обстрел (27312) Харьков (7509) Харьковская область (856) Богодуховский район (51) Купянский район (178) Харьковский район (271) Цаповка (1) Великий Бурлук (1)


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