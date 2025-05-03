Доба на Харківщині: від ворожих ударів постраждали 4 населені пункти та місто Харків. ФОТОрепортаж

Минулої доби під обстрілами окупантів перебували місто Харків, Куп’янський та Богодухівський райони. Ворожі війська застосовували проти мирного населення керовані авіабомби, РСЗВ та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 КАБ;

3 FPV-дрони;

21 БпЛА типу "Шахед";

28 БпЛА типу "Герань-2".

Під час обстрілів ФАБ-1500 Куп'янського району загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Вночі понад 10 шахедів атакували селище Великий Бурлук. Зафіксовані влучання в будівлю універмагу, багатоквартирний житловий будинок. Постраждали дві жінки 87 і 56 років.

У селі Цапівка Богодухівського району через удар КАБ пошкоджено п'ять приватних будинків, непрацююче складське приміщення, господарчі споруди, енергомережі. Постраждала жінка 75 років.

Обстрілів зазнав і Харків. Ворог вдарив 17 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Слобідському, Салтівському, Київському і Основʼянському. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі, приватні будинки.

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