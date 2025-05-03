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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Враг нанес массированный авиаудар по Боровской громаде, погиб человек. ФОТО

С 9 утра 3 мая враг в течение около двух часов подряд обстреливал Боровскую громаду из авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

По меньшей мере, три из четырех сброшенных управляемых авиабомб попали в центр Боровой - повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Погиб 76-летний местный житель.

Также под обстрел попали села на юго-востоке громады, в частности Пески-Радьковские. Повреждены дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Последствия уточняются.

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Боровая
Боровая
Боровая

Автор: 

обстрел (27327) Харьковская область (868) Изюмский район (72) Боровая (11)


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)(уйло хоче на парашинський дьень пабьеді припинення вогнь. В гумову ... тоже хоче.
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03.05.2025 14:39 Ответить
 
 