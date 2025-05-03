Враг нанес массированный авиаудар по Боровской громаде, погиб человек. ФОТО
С 9 утра 3 мая враг в течение около двух часов подряд обстреливал Боровскую громаду из авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
По меньшей мере, три из четырех сброшенных управляемых авиабомб попали в центр Боровой - повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Погиб 76-летний местный житель.
Также под обстрел попали села на юго-востоке громады, в частности Пески-Радьковские. Повреждены дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Последствия уточняются.
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Anua
показать весь комментарий03.05.2025 14:39 Ответить Мне нравится 1
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