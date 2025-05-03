Ворог завдав масованого авіаудару по Борівській громаді, загинула людина. ФОТО
З 9-ї ранку 3 травня ворог протягом близько двох годин поспіль обстрілював Борівську громаду з авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Борівській селищній раді.
Щонайменше три з чотирьох скинутих керованих авіабомб влучили в центр Борової — пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинув 76-річний місцевий мешканець.
Також під обстріл потрапили села на південному сході громади, зокрема Піски-Радьківські. Пошкоджено будинки, господарські споруди й лінії електропередач. Наслідки уточнюються.
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Anua
показати весь коментар03.05.2025 14:39 Відповісти Мені подобається 1
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