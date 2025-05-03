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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Ворог завдав масованого авіаудару по Борівській громаді, загинула людина. ФОТО

З 9-ї ранку 3 травня  ворог протягом близько двох годин поспіль обстрілював Борівську громаду з авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Борівській селищній раді.

Щонайменше три з чотирьох скинутих керованих авіабомб влучили в центр Борової — пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинув 76-річний місцевий мешканець.

Також під обстріл потрапили села на південному сході громади, зокрема Піски-Радьківські. Пошкоджено будинки, господарські споруди й лінії електропередач. Наслідки уточнюються.

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Борова
Борова
Борова

Автор: 

обстріл (28633) Харківська область (873) Ізюмський район (71) Борова (10)


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)(уйло хоче на парашинський дьень пабьеді припинення вогнь. В гумову ... тоже хоче.
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03.05.2025 14:39 Відповісти
 
 