Ворог завдав масованого авіаудару по Борівській громаді, загинула людина. ФОТО

З 9-ї ранку 3 травня ворог протягом близько двох годин поспіль обстрілював Борівську громаду з авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Борівській селищній раді.

Щонайменше три з чотирьох скинутих керованих авіабомб влучили в центр Борової — пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинув 76-річний місцевий мешканець.

Також під обстріл потрапили села на південному сході громади, зокрема Піски-Радьківські. Пошкоджено будинки, господарські споруди й лінії електропередач. Наслідки уточнюються.

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