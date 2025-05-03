Рашисты ударили дронами по Запорожскому району: повреждены дома. ФОТО

Сегодня, 3 мая 2025 года, войска РФ атаковали fpv-дронами Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в поселке Беленькое взрывной волной и обломками повреждены частные дома.

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Предварительно, обошлось без пострадавших.