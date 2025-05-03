Рашисты ударили дронами по Запорожскому району: повреждены дома. ФОТО
Сегодня, 3 мая 2025 года, войска РФ атаковали fpv-дронами Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в поселке Беленькое взрывной волной и обломками повреждены частные дома.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль