Рашисти вдарили дронами по Запорізькому району: пошкоджено будинки. ФОТО

Сьогодні, 3 травня 2025 року, війська РФ атакували fpv-дронами Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уселищі Біленьке вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.

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Попередньо, минулося без постраждалих.