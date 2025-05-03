Рашисти вдарили дронами по Запорізькому району: пошкоджено будинки. ФОТО
Сьогодні, 3 травня 2025 року, війська РФ атакували fpv-дронами Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уселищі Біленьке вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль