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Рашисти вдарили дронами по Запорізькому району: пошкоджено будинки. ФОТО

Сьогодні, 3 травня 2025 року, війська РФ атакували fpv-дронами Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уселищі Біленьке вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки.

Також читайте: Удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 33. Шість людей перебувають у лікарнях. ФОТОрепортаж

Біленьке після обстрілу

Попередньо, минулося без постраждалих.

Автор: 

обстріл (28648) Запорізька область (3634) дрони (4751) Запорізький район (118) Біленьке (4)


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