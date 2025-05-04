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Новости Фото атака дронов на Черкассы
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Последствия атаки "Шахедов" на Черкассы: ранен человек, горели дома, общежитие и склад. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки дронов на Черкассы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.

"Значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других квартир", - отмечают в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Черкассах на фоне атаки российских дронов

последствия атаки на Черкассы
последствия атаки на Черкассы
последствия атаки на Черкассы
последствия атаки на Черкассы
последствия атаки на Черкассы
последствия атаки на Черкассы

В общем пострадал 1 человек.

Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Черкассы: повреждено общежитие, произошли пожары.

Автор: 

Черкассы (840) Шахед (1037) Черкасская область (59) Черкасский район (25)


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Це ті уроди,що про мирні переговори патякають?
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04.05.2025 07:49 Ответить
В Черкасах завжди було більш-менш спокійно, багато переселенців. Але болотна мразота дістається всюди.
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04.05.2025 09:09 Ответить
 
 