Последствия атаки "Шахедов" на Черкассы: ранен человек, горели дома, общежитие и склад. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки дронов на Черкассы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.

"Значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других квартир", - отмечают в ГСЧС.

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В общем пострадал 1 человек.

Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Черкассы: повреждено общежитие, произошли пожары.