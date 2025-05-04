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Последствия атаки "Шахедов" на Черкассы: ранен человек, горели дома, общежитие и склад. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки дронов на Черкассы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность.
"Значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других квартир", - отмечают в ГСЧС.
В общем пострадал 1 человек.
Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Черкассы: повреждено общежитие, произошли пожары.
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Zahar Kindrat
показать весь комментарий04.05.2025 07:49 Ответить Мне нравится 1
Катруся
показать весь комментарий04.05.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0
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