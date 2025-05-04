Наслідки атаки "Шахедів" на Черкаси: поранено людину, горіли будинки, гуртожиток та склад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки дронів на Черкаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

"Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир", - наголошують у ДСНС.

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Загалом постраждала 1 людина.

Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Черкаси: пошкоджено гуртожиток, сталися пожежі.