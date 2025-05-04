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Новини Фото атака дронів на Черкаси
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Наслідки атаки "Шахедів" на Черкаси: поранено людину, горіли будинки, гуртожиток та склад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки дронів на Черкаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

"Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир", - наголошують у ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в Черкасах на тлі атаки російських дронів

наслідки атаки на Черкаси
наслідки атаки на Черкаси
наслідки атаки на Черкаси
наслідки атаки на Черкаси
наслідки атаки на Черкаси
наслідки атаки на Черкаси

Загалом постраждала 1 людина.

Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Черкаси: пошкоджено гуртожиток, сталися пожежі.

Автор: 

Черкаси (555) Шахед (1040) Черкаська область (60) Черкаський район (27)


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Це ті уроди,що про мирні переговори патякають?
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04.05.2025 07:49 Відповісти
В Черкасах завжди було більш-менш спокійно, багато переселенців. Але болотна мразота дістається всюди.
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04.05.2025 09:09 Відповісти
 
 