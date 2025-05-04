1 313 2
Наслідки атаки "Шахедів" на Черкаси: поранено людину, горіли будинки, гуртожиток та склад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки дронів на Черкаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Внаслідок обстрілу зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.
"Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир", - наголошують у ДСНС.
Загалом постраждала 1 людина.
Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Черкаси: пошкоджено гуртожиток, сталися пожежі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zahar Kindrat
показати весь коментар04.05.2025 07:49 Відповісти Мені подобається 1
Катруся
показати весь коментар04.05.2025 09:09 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль