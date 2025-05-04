Последствия обстрелов в Запорожской области: россияне нанесли почти 500 ударов по 10 населенным пунктам. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 497 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения председателя Запорожской ОГА и данные ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Как отмечается, страна-террорист била из различных видов вооружения - из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Войска РФ осуществили 10 авиационных ударов по Малиновке, Темировке и Новодаровке.

256 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

15 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку.

216 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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Сообщается, что поступило 26 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали.







