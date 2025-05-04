Наслідки обстрілів на Запоріжжі: росіяни завдали майже 500 ударів по 10 населених пунктах. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти завдали 497 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відомості голови Запорізької ОВА та дані ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Як зазначається, країна-терорист гатила із різних видів озброєння - з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Малинівці, Темирівці та Новодарівці.

256 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

15 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку.

216 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

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Повідомляється, що надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.







