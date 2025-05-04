Враг обстрелял 2 района Донецкой области: погиб человек, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 3 мая 2025 года, войска РФ атаковали два района Донецкой области. Есть жертвы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Белозерском обстреляна заброшенная промзона. В Мирнограде 1 человек погиб, повреждены 6 зданий. В Новоэкономичном Гродовской громады разрушено 14 частных домов.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады уничтожен дом. В Андреевке повреждены 7 нежилых зданий и 3 дома. В Новодонецком поврежден склад. В Славянске повреждены 3 склада и 2 автомобиля. В Константиновке ранен человек, повреждены 13 частных домов, многоэтажка, админздание, 3 линии электропередач, 2 газопровода и инфраструктурный объект. В Ильиновской громаде повреждено 19 объектов: 15 в Александро-Калиновом и 4 в Яблоновке.











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