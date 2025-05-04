Ворог обстріляв 2 райони Донеччини: загинула людина, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 3 травня 2025 року, війська РФ атакували два райони Донеччини. Є жертви.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Білозерському обстріляна закинута промзона. У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків.
Краматорський район
У Зарічному Лиманської громади знищено будинок. В Андріївці пошкоджено 7 нежитлових будівель і 3 будинки. У Новодонецькому пошкоджено склад. У Слов'янську пошкоджено 3 склади і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач, 2 газогони та інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 19 об'єктів: 15 в Олександро-Калиновому і 4 в Яблунівці.
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