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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Ворог обстріляв 2 райони Донеччини: загинула людина, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 3 травня 2025 року, війська РФ атакували два райони Донеччини. Є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Білозерському обстріляна закинута промзона. У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади знищено будинок. В Андріївці пошкоджено 7 нежитлових будівель і 3 будинки. У Новодонецькому пошкоджено склад. У Слов'янську пошкоджено 3 склади і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач, 2 газогони та інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 19 об'єктів: 15 в Олександро-Калиновому і 4 в Яблунівці.

наслідки обстрілу донеччини
наслідки обстрілу донеччини
наслідки обстрілу донеччини
наслідки обстрілу донеччини
наслідки обстрілу донеччини

Також читайте: Війська РФ ударили по 3 населених пунктах Донеччини: щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена. ФОТО

Автор: 

Донецька область (8546) Мирноград (62) Покровський район (599)


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Ось він "русский мир" смерть ,кров ,руїна це все нащо здатні кацапські варвари.
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04.05.2025 11:34 Відповісти
 
 