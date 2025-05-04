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Новости Фото Дроны против оккупантов Беспилотные технологии
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"Птахи Мадяра" ликвидируют одну вражескую цель каждые 7,5 минут и одного оккупанта - каждые 24 минуты, - отчет комбрига. ИНФОГРАФИКА

В течение апреля воины только одной 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" каждые 7,5 минут уничтожали или поражали одну вражескую цель и каждые 24 минуты - по одному врагу. И роль дронов в этой войне будет расти.

Об этом говорится в публичном отчете, который обнародовал командир бригады Мадьяр, передает Цензор.НЕТ.

Результаты работы "Птахів Мадяра" в квітні


"Каждые 7,5 минут апреля была уничтожена или поражена одна уникальная вражеская цель. Всего 5840. Основным достижением считаем результаты по личному составу врага. 1804 единицы. По 60 каждый день. Это боевое ядро одной штурмовой роты. За месяц 30 рот освобождено от "СВО". Будем наращивать до сотни в сутки", - сообщил Мадьяр.

Согласно результатам отчета, в течение месяца пилоты дронов бригады совершили более 25 000 боевых вылетов. Сожгли 1265 единиц бронированной и небронированной техники, в том числе 93 танка, 72 орудия и гаубицы, 43 САУ, РСЗО и ЗРК, 24 миномета.

Также было уничтожено или повреждено 2080 укрытий и блиндажей и 364 единицы сетевого оборудования, камер, РЭБ и тому подобное.

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"Все уничтоженные и пораженные цели верифицированы аудиторами в военной системе осведомленности Delta по программе Минцифры "Армия дронов. Бонус", - подчеркнул Мадьяр.

Командир бригады также рассказал, как будут разворачиваться события на поле боя в ближайшее время.

"Впереди - основные бои и столкновения. Беспилотные технологии доминируют у воюющих сторон настолько, что предусмотренная и анонсированная мной "мертвая зона", или "кил-зона", очень скоро, еще этим летом, растянется на 15-20 километров с каждой стороны. Что практически сделает невозможным передвижение личного состава и техники. Все боестолкновения замкнутся на дронах. Нам следует это осознавать. Стиснуть зубы и грызть врага безостановочно, рационально, используя ресурс пилотов, их обеспечение и компетентное применение. Без тотального контроля воздуха дронами пехоты не останется. Мы знаем, что делать. Вопрос только - все ли адекватно оценивают угрозу", - сказал Мадьяр.

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Помочь бригаде "Птахи Мадяра" с приобретением техники для уничтожения врага можно по ссылке.

Присоединиться к бригаде "Птахи Мадяра".

Автор: 

беспилотник (3639) уничтожение (7010) война в Украине (4089)


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Важка і щоденна, робота Захисників України, а у ВРУ стефанчука, канікули, бо позапухали від сидіння вони, стомлені криптою та грошима у канавертах, за регламентом ВРУ, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!!??
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04.05.2025 19:08 Ответить
альо, кацапи, счьотчик Мадяра це счьотчик пекла !

Слава Птахам Мадяра !
Слаава ЗСУ !

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04.05.2025 21:41 Ответить
пан Мадяр поставив задачу в основному знищувати ********, і неодноразово,це повторював..що жива сила ворога буде в приорітеті
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04.05.2025 19:09 Ответить
Слава вам, наши героические украинские воины, вам нет равных в мире!
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04.05.2025 19:11 Ответить
"мертва зона", або "кіл-зона"

Непонятно, пан Мадяр говорит за свою зону ответсвенности, или так будет если не на всем протяжении фронта, то хотя бы на важных участках, а то пид*ры пусть со скоростью черепахи но все еще продвигаются.
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04.05.2025 19:20 Ответить
скорость черепа -хи ха-ха кацапського робить кіл-зона Мадяра

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04.05.2025 21:43 Ответить
Кожен звіт, як пісня!
Честь Бійцям та їх Командиру!!!!
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04.05.2025 19:54 Ответить
Красені…, бачу ціль - не бачу перешкод…
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04.05.2025 20:14 Ответить
 
 