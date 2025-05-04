"Птахи Мадяра" ліквідують одну ворожу ціль кожні 7,5 хвилин і одного окупанта - кожні 24 хвилини, - звіт комбрига. ІНФОГРАФІКА

Протягом квітня воїни лише однієї 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" кожні 7,5 хвилин знищували чи вражали одну ворожу. ціль і кожні 24 хвилини – по одному ворогу. І роль дронів у цій війні зростатиме.

Про це йдеться у публічному звіті, який оприлюднив командир бригади Мадяр, передає Цензор.НЕТ.



"Кожні 7,5 хвилин квітня було знищено чи уражено одну унікальну ворожу ціль. Всього 5840. Основним здобутком вважаємо результати по особовому складу ворога. 1804 одиниці. По 60 щодоби. Це бойове ядро одної штурмової роти. За місяць 30 рот звільнено від "СВО". Нарощуватимемо до сотні на добу", - повідомив Мадяр.

Згідно з результатами звіту, протягом місяця пілоти дронів бригади зробили понад 25 000 бойових вильотів. Спалили 1265 одиниць броньованої та неброньованої техніки, в тому числі 93 танки, 72 гармати і гаубиці, 43 САУ, РСЗВ та ЗРК, 24 міномети.

Також було знищено або пошкоджено 2080 укриттів і бліндажів та 364 одиниці мережевого обладнання, камер, РЕБ тощо.

Дивіться: Українські захисники уразили ворожі укриття, бліндажі, засоби зв’язку, транспорт та особовий склад. ВIДЕО

"Всі знищені та вражені цілі верифіковані аудиторами у військовій системі обізнаності Delta за програмою Мінцифри "Армія дронів. Бонус", - наголосив Мадяр.

Командир бригади також розповів, як розгортатимуться події на полі бою найближчим часом.

"Попереду – основні побоїща та зіткнення. Безпілотні технології домінують у воюючих сторін настільки, що передбачена та анонсована мною "мертва зона", або "кіл-зона", дуже скоро, ще цього літа розтягнеться на 15-20 кілометрів з кожної сторони. Що практично унеможливить пересування особового складу та техніки. Усі боєзіткнення замкнуться на дронах. Нам слід це усвідомлювати. Зціпити зуби і гризти ворога безупинно, раціонально

використовуючи ресурс пілотів, їх забезпечення та компетентне застосування. Без тотального контролю повітря дронами піхоти не залишиться. Ми знаємо, що робити. Питання лише – чи усі адекватно оцінюють загрозу", - сказав Мадяр.

Також дивіться: Воїни 24 ОМБр знищили російський "інноваційний" броньований трактор з маркуванням Z. ВIДЕО

Допомогти бригаді "Птахи Мадяра" з придбанням техніки для знищення ворога можна за посиланням.

Долучитися до бригади "Птахи Мадяра".