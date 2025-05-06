Рашисты ударили по предприятию в Синельниковском районе: тяжело ранен мужчина. ФОТО

Ночью 6 мая 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утром враг ударил по Марганецкой громаде беспилотником. Обошлось без погибших и пострадавших.

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"По уточненной информации, из-за удара FPV-дроном, который враг нанес вечером по Никополю, в городе повреждены еще 2 частных дома", - добавляет Лысак.

По его словам, этой ночью атаковала российская армия и Новопавловскую громаду Синельниковского района. Применила КАБы. Изуродована инфраструктура.

"Прицелился по району противник также утром. А именно - по предприятию в Илларионовской громаде. Из-за утреннего удара по Илларионовской громаде Синельниковского района пострадал мужчина. Его госпитализировали. Состояние - тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.