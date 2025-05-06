Рашисти вдарили по підприємству на Синельниківщині: важко поранено чоловіка. ФОТО
Вночі 6 травня 2025 року війська РФ обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вранці ворог ударив по Марганецькій громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих.
"За уточненою інформацією, через удар FPV-дроном, якого ворог завдав ввечері по Нікополю, у місті пошкоджені ще 2 приватні будинки", - додає Лисак.
За його словами, цієї ночі атакувала російська армія і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Застосувала КАБи. Понівечено інфраструктуру.
"Поцілив по району противник також вранці. А саме - по підприємству в Іларіонівській громаді. Через ранковий удар по Іларіонівській громаді Синельниківського району постраждав чоловік. Його госпіталізували. Стан - важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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