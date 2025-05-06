В Молдову за $3000: в Одесской области задержаны организаторы переправки уклониста, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали организатора и пособника попытки незаконной переправки мужчины призывного возраста через приднестровский участок украинско-молдавской границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники планировали доставить уклониста в Молдову за 3 тысячи долларов. Клиентов подыскивали через личные связи. После получения средств, организаторы вместе с мужчиной отправились к госгранице, но недалеко от одного из сел Раздельнянского района были задержаны правоохранителями.

Задержанным - 30-летнему организатору и его 39-летнему пособнику - объявлено подозрение по ч.3 ст.332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 240 тысяч гривен каждому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе атакует российскую "буханку" с маркировкой Z, а также ББМ и три грузовика. ВИДЕО