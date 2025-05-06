В Молдову за $3000: в Одесской области задержаны организаторы переправки уклониста, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники задержали организатора и пособника попытки незаконной переправки мужчины призывного возраста через приднестровский участок украинско-молдавской границы.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленники планировали доставить уклониста в Молдову за 3 тысячи долларов. Клиентов подыскивали через личные связи. После получения средств, организаторы вместе с мужчиной отправились к госгранице, но недалеко от одного из сел Раздельнянского района были задержаны правоохранителями.
Задержанным - 30-летнему организатору и его 39-летнему пособнику - объявлено подозрение по ч.3 ст.332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 240 тысяч гривен каждому.
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Ми будемо нещадно боротися з такими організаторами та пособниками спроби незаконного переправлення чоловіка призовного віку через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.
Джерело: https://censor.net/ua/p3550743