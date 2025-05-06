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В Молдову за $3000: в Одесской области задержаны организаторы переправки уклониста, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали организатора и пособника попытки незаконной переправки мужчины призывного возраста через приднестровский участок украинско-молдавской границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

В Одесской области задержали организаторов переправки уклониста в Молдову

Как отмечается, злоумышленники планировали доставить уклониста в Молдову за 3 тысячи долларов. Клиентов подыскивали через личные связи. После получения средств, организаторы вместе с мужчиной отправились к госгранице, но недалеко от одного из сел Раздельнянского района были задержаны правоохранителями.

Задержанным - 30-летнему организатору и его 39-летнему пособнику - объявлено подозрение по ч.3 ст.332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 240 тысяч гривен каждому.

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Автор: 

Госпогранслужба (6475) Одесская область (3590) уклонисты (858)


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Мерца вибрали канцулером з другоі попитки. Чулово.325 за!
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06.05.2025 17:19 Ответить
Головне щоб тауруси дав)
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06.05.2025 17:36 Ответить
До Молдови за $3000 ?
Ми будемо нещадно боротися з такими організаторами та пособниками спроби незаконного переправлення чоловіка призовного віку через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.
Джерело: https://censor.net/ua/p3550743
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06.05.2025 17:19 Ответить
ну так боряться... раніше було за 1500...
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06.05.2025 17:25 Ответить
за такими цінами
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06.05.2025 17:26 Ответить
3т? Це знущання над цим видом бізнесу ... Демпінг!
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06.05.2025 17:28 Ответить
Чи усі мали бронь???? Крім осіб, що мали переправитися....
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06.05.2025 17:56 Ответить
 
 