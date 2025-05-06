До Молдови за $3000: на Одещині затримано організаторів переправлення ухилянта, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали організатора та пособника спроби незаконного переправлення чоловіка призовного віку через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники планували доставити ухилянта до Молдови за 3 тисячі доларів. Клієнтів підшукували через особисті зв’язки. Після отримання коштів, організатори разом із чоловіком вирушили до держкордону, але неподалік одного з сіл Роздільнянського району були затримані правоохоронцями.

Затриманим - 30-річному організатору та його 39-річному пособнику - оголошено підозру за ч.3 ст.332 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 240 тисяч гривень кожному.

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