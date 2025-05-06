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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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До Молдови за $3000: на Одещині затримано організаторів переправлення ухилянта, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали організатора та пособника спроби незаконного переправлення чоловіка призовного віку через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині затримали організаторів переправлення ухилянта до Молдови

Як зазначається, зловмисники планували доставити ухилянта до Молдови за 3 тисячі доларів. Клієнтів підшукували через особисті зв’язки. Після отримання коштів, організатори разом із чоловіком вирушили до держкордону, але неподалік одного з сіл Роздільнянського району були затримані правоохоронцями.

Затриманим - 30-річному організатору та його 39-річному пособнику - оголошено підозру за ч.3 ст.332 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 240 тисяч гривень кожному.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Одеська область (3237) ухилянти (932)


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Мерца вибрали канцулером з другоі попитки. Чулово.325 за!
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06.05.2025 17:19 Відповісти
Головне щоб тауруси дав)
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06.05.2025 17:36 Відповісти
До Молдови за $3000 ?
Ми будемо нещадно боротися з такими організаторами та пособниками спроби незаконного переправлення чоловіка призовного віку через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.
Джерело: https://censor.net/ua/p3550743
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06.05.2025 17:19 Відповісти
ну так боряться... раніше було за 1500...
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06.05.2025 17:25 Відповісти
за такими цінами
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06.05.2025 17:26 Відповісти
3т? Це знущання над цим видом бізнесу ... Демпінг!
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06.05.2025 17:28 Відповісти
Чи усі мали бронь???? Крім осіб, що мали переправитися....
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06.05.2025 17:56 Відповісти
 
 