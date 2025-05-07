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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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В результате дрон-атаки повреждена многоэтажка в Бучанском районе Киевской области. ФОТО

В результате вражеской атаки БПЛА в Бучанском районе Киевской области произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

атака на Киевскую область

Как отмечается, повреждено более 10 автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские беспилотники зафиксированы в Киеве и области: работают Силы ПВО

Информация о пострадавших не поступала.

Все службы работают на месте происшествия.

Более подробная информация будет предоставлена позже.

Автор: 

Киевская область (4153) Шахед (1046)


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Здох би ти ху...ло як найшвидше, кабздону вже без тебе скучно
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07.05.2025 06:37 Ответить
Допоки не ліквідують найкривавішого теророриста світу путіна цей жах не припиниться.
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07.05.2025 07:14 Ответить
 
 