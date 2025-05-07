В результате дрон-атаки повреждена многоэтажка в Бучанском районе Киевской области. ФОТО

В результате вражеской атаки БПЛА в Бучанском районе Киевской области произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, повреждено более 10 автомобилей.

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Информация о пострадавших не поступала.

Все службы работают на месте происшествия.

Более подробная информация будет предоставлена позже.