В результате дрон-атаки повреждена многоэтажка в Бучанском районе Киевской области. ФОТО
В результате вражеской атаки БПЛА в Бучанском районе Киевской области произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, повреждено более 10 автомобилей.
Информация о пострадавших не поступала.
Все службы работают на месте происшествия.
Более подробная информация будет предоставлена позже.
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Igor #591922
показать весь комментарий07.05.2025 06:37 Ответить Мне нравится 1
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Вододимир Омельянов
показать весь комментарий07.05.2025 07:14 Ответить Мне нравится 3
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