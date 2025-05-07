Через дронову атаку пошкоджено багатоповерхівку в Бучанському районі Київщини. ФОТО

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі Київщини сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, пошкоджено понад 10 автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі безпілотники зафіксовано в Києві та області: працюють Сили ППО

Інформація щодо потерпілих не надходила.

Всі служби працюють на місці події.

Більш детальна інформація буде надана згодом.