УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10301 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
853 1

Через дронову атаку пошкоджено багатоповерхівку в Бучанському районі Київщини. ФОТО

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі Київщини сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

атака на Київщину

Як зазначається, пошкоджено понад 10 автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі безпілотники зафіксовано в Києві та області: працюють Сили ППО

Інформація щодо потерпілих не надходила.

Всі служби працюють на місці події.

Більш детальна інформація буде надана згодом.

Автор: 

Київська область (4044) Шахед (1049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здох би ти ху...ло як найшвидше, кабздону вже без тебе скучно
показати весь коментар
07.05.2025 06:37 Відповісти
 
 