Через дронову атаку пошкоджено багатоповерхівку в Бучанському районі Київщини. ФОТО
Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі Київщини сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, пошкоджено понад 10 автомобілів.
Інформація щодо потерпілих не надходила.
Всі служби працюють на місці події.
Більш детальна інформація буде надана згодом.
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Igor #591922
показати весь коментар07.05.2025 06:37 Відповісти Мені подобається 0
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