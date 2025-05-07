РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12041 посетитель онлайн
Новости Фото Изнасилование детей
3 605 9

Изнасиловал несовершеннолетнюю: в Житомирской области в поезде задержан мужчина, который находился в розыске, - ГПСУ. ФОТО

На Житомирщине пограничники задержали мужчину, который находился в розыске по уголовной статье о половых отношениях с несовершеннолетней.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Пограничники задержали разыскиваемого за половое преступление в Житомирской области

Во время проверки поезда "Коростень-Бережесть" в рамках соблюдения пограничного режима, пограничники обнаружили пассажира без документов. Когда тот понял, что его могут разоблачить, попытался убежать, однако его оперативно задержали.

В ходе проверки личность установили - задержанным оказался житель города Овруч, который находится в розыске за уголовное правонарушение, связанное с половыми сношениями с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 155 УКУ).

Мужчина передан полиции для дальнейших процессуальных действий. Кроме того, на него составлены административные материалы за нарушение пограничного законодательства, окончательное решение по которым примет суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы "Форпоста" сорвали вражеский штурм и взяли в плен оккупанта - заключенного из "Шторм Z". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6475) изнасилование (919) Житомирская область (1397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майбутній пєтух!
показать весь комментарий
07.05.2025 10:24 Ответить
Або депутат.
показать весь комментарий
07.05.2025 10:27 Ответить
Вони депутатство по наслЄдству передають...
показать весь комментарий
07.05.2025 11:00 Ответить
Примусова кастрація, йому ,батькам, .........!
показать весь комментарий
07.05.2025 10:29 Ответить
Родичі постраждалої, мають вжити всіх можливих заходів, щоб ніхто не заважав злидню, вчинити прикре САМОГУБСТВО!!
показать весь комментарий
07.05.2025 10:58 Ответить
Так цей сексуальний озабочЄньЄц всетаки ґвалтував неповнолітню чи по согласію? Бо зараз є такі неповнолітні шо самі в штани лізуть. В заголовку написано шо ґвалтував, а далі по тексту шо перебуває у розшуку за кримінальне правопорушення, пов'язане зі статевими зносинами з неповнолітньою особою...
показать весь комментарий
07.05.2025 10:59 Ответить
В заголовку написано«згвалтував»,а по опису добровільно.Зараз такі неповнолітні,що від них подалі треба триматися.Недавно знайомий,вже дід, мало не влип.Дружина у від'їзді,а у нього двоє таких дівчаток попросили цигарок купити.Ну купив,старий пердун,молодший від мене на 9 р.,а мені восьмий десяток,а тоді ці дівчатка до нього в гості набилися.І довів він їх майже до самої хати,а тоді хміль з голови вивітрився і вчасно задню включив.А то хтозна,який би кінець був цієї пригоди
показать весь комментарий
07.05.2025 11:14 Ответить
йому було б що згадати..
А може він тобі не все розповів?
показать весь комментарий
07.05.2025 12:03 Ответить
- Мій кум каже, що досі зі своєю дружиною по п'ять разів за ніч!
- То й ти кажи...
показать весь комментарий
07.05.2025 12:18 Ответить
 
 