Изнасиловал несовершеннолетнюю: в Житомирской области в поезде задержан мужчина, который находился в розыске, - ГПСУ. ФОТО

На Житомирщине пограничники задержали мужчину, который находился в розыске по уголовной статье о половых отношениях с несовершеннолетней.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Во время проверки поезда "Коростень-Бережесть" в рамках соблюдения пограничного режима, пограничники обнаружили пассажира без документов. Когда тот понял, что его могут разоблачить, попытался убежать, однако его оперативно задержали.

В ходе проверки личность установили - задержанным оказался житель города Овруч, который находится в розыске за уголовное правонарушение, связанное с половыми сношениями с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 155 УКУ).

Мужчина передан полиции для дальнейших процессуальных действий. Кроме того, на него составлены административные материалы за нарушение пограничного законодательства, окончательное решение по которым примет суд.

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