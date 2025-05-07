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Зґвалтував неповнолітню: на Житомирщині у потязі затримано чоловіка, який перебував у розшуку, - ДПСУ. ФОТО

На Житомирщині прикордонники затримали чоловіка, який перебував у розшуку за кримінальною статтею про статеві відносини із неповнолітньою. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонники затримали розшукуваного за статевий злочин на Житомирщині

Під час перевірки потяга "Коростень-Бережесть" у рамках дотримання прикордонного режиму, прикордонники виявили пасажира без жодних документів. Коли той зрозумів, що його можуть викрити, спробував утекти, однак його оперативно затримали.

У ході перевірки особу встановили - затриманим виявився житель міста Овруч, який перебуває у розшуку за кримінальне правопорушення, пов’язане зі статевими зносинами з неповнолітньою особою, яка не досягла 16-річного віку (ст. 155 ККУ).

Чоловіка передано поліції для подальших процесуальних дій. Крім того, на нього складено адміністративні матеріали за порушення прикордонного законодавства, остаточне рішення по яким ухвалить суд.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) зґвалтування (387) Житомирська область (1268)


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Майбутній пєтух!
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07.05.2025 10:24 Відповісти
Або депутат.
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07.05.2025 10:27 Відповісти
Вони депутатство по наслЄдству передають...
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07.05.2025 11:00 Відповісти
Примусова кастрація, йому ,батькам, .........!
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07.05.2025 10:29 Відповісти
Родичі постраждалої, мають вжити всіх можливих заходів, щоб ніхто не заважав злидню, вчинити прикре САМОГУБСТВО!!
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07.05.2025 10:58 Відповісти
Так цей сексуальний озабочЄньЄц всетаки ґвалтував неповнолітню чи по согласію? Бо зараз є такі неповнолітні шо самі в штани лізуть. В заголовку написано шо ґвалтував, а далі по тексту шо перебуває у розшуку за кримінальне правопорушення, пов'язане зі статевими зносинами з неповнолітньою особою...
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07.05.2025 10:59 Відповісти
В заголовку написано«згвалтував»,а по опису добровільно.Зараз такі неповнолітні,що від них подалі треба триматися.Недавно знайомий,вже дід, мало не влип.Дружина у від'їзді,а у нього двоє таких дівчаток попросили цигарок купити.Ну купив,старий пердун,молодший від мене на 9 р.,а мені восьмий десяток,а тоді ці дівчатка до нього в гості набилися.І довів він їх майже до самої хати,а тоді хміль з голови вивітрився і вчасно задню включив.А то хтозна,який би кінець був цієї пригоди
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07.05.2025 11:14 Відповісти
 
 