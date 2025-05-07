Зґвалтував неповнолітню: на Житомирщині у потязі затримано чоловіка, який перебував у розшуку, - ДПСУ. ФОТО

На Житомирщині прикордонники затримали чоловіка, який перебував у розшуку за кримінальною статтею про статеві відносини із неповнолітньою.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час перевірки потяга "Коростень-Бережесть" у рамках дотримання прикордонного режиму, прикордонники виявили пасажира без жодних документів. Коли той зрозумів, що його можуть викрити, спробував утекти, однак його оперативно затримали.

У ході перевірки особу встановили - затриманим виявився житель міста Овруч, який перебуває у розшуку за кримінальне правопорушення, пов’язане зі статевими зносинами з неповнолітньою особою, яка не досягла 16-річного віку (ст. 155 ККУ).

Чоловіка передано поліції для подальших процесуальних дій. Крім того, на нього складено адміністративні матеріали за порушення прикордонного законодавства, остаточне рішення по яким ухвалить суд.

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