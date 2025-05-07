Невзорвавшуюся бомбу КАБ-500 обезвредили в Купянском районе Харьковской области. ФОТО

Саперы ГСЧС обезвредили авиационную бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала на территории села Грушковка Купянского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Жители населенного пункта сообщили пиротехникам об опасной находке.

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Взрывоопасный предмет осторожно изъяли, транспортировали на специально определенную площадку и обезвредили.