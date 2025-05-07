РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10840 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы КАБами
920 3

Невзорвавшуюся бомбу КАБ-500 обезвредили в Купянском районе Харьковской области. ФОТО

Саперы ГСЧС обезвредили авиационную бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала на территории села Грушковка Купянского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

саперы ГСЧС

Жители населенного пункта сообщили пиротехникам об опасной находке.

сапер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 5 тыс. КАБов сбросили россияне в апреле, более 1,2 тыс. - на Курщину, - Минобороны

Взрывоопасный предмет осторожно изъяли, транспортировали на специально определенную площадку и обезвредили.

бомба КАБ-500

Автор: 

бомба (371) ГСЧС (4985) КАБ (367) Харьковская область (892) Купянский район (188) Грушевка (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому наші не можуть виготовляти таку шнягу???
показать весь комментарий
07.05.2025 17:29 Ответить
Знайомі місця ...
показать весь комментарий
07.05.2025 18:45 Ответить
До москви на парад !!!
показать весь комментарий
07.05.2025 19:13 Ответить
 
 