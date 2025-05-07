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Новини Фото Обстріли КАБами
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Бомбу КАБ-500, яка не здетонувала, знешкодили у Куп’янському районі Харківщини. ФОТО

Сапери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала на території села Грушківка Куп’янського району Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

сапери ДСНС

Мешканці населеного пункту повідомили піротехніків про небезпечну знахідку.

сапер

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Вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знешкодили.

бомба КАБ-500

Автор: 

бомба (235) ДСНС (5127) КАБ (366) Харківська область (899) Куп’янський район (188) Грушівка (1)


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чому наші не можуть виготовляти таку шнягу???
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07.05.2025 17:29 Відповісти
Знайомі місця ...
показати весь коментар
07.05.2025 18:45 Відповісти
 
 