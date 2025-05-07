Бомбу КАБ-500, яка не здетонувала, знешкодили у Куп’янському районі Харківщини. ФОТО

Сапери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала на території села Грушківка Куп’янського району Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Мешканці населеного пункту повідомили піротехніків про небезпечну знахідку.

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Вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знешкодили.