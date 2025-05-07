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Бомбу КАБ-500, яка не здетонувала, знешкодили у Куп’янському районі Харківщини. ФОТО
Сапери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу КАБ-500, яка не здетонувала на території села Грушківка Куп’янського району Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Мешканці населеного пункту повідомили піротехніків про небезпечну знахідку.
Вибухонебезпечний предмет обережно вилучили, транспортували на спеціально визначений майданчик і знешкодили.
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Александр Бойко
показати весь коментар07.05.2025 17:29 Відповісти Мені подобається 0
NNN
показати весь коментар07.05.2025 18:45 Відповісти Мені подобається 0
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