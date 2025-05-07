Минобороны опровергло сообщение о гибели проектировщика БПЛА Гуменного в Харькове (обновлено)

7 мая появилась информация от имени министра обороны Рустема Умерова, что в Харькове якобы погиб известный украинский ученый, проектировщик БПЛА, конструктор Андрей Гуменный в результате взрыва автомобиля. В Минобороны Украины опровергли.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что Умеров не имеет аккаунта в Telegram.

"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины о теракте в Харькове, является фейком. Министр обороны таких заявлений не делал", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.

"В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", - добавили в Минобороны Украины.

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Что предшествовало?

Заявление якобы от имени министра обороны Рустема Умерова о гибели Гуменного появилось в телеграмме.

"Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его автомобиля, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", - отметил он.

Также автор сообщения назвал смерть Гуменного "непоправимой потерей для всей украинской авиационной отрасли".

Редакция Цензор.НЕТ просит прощения у читателей за распространение информации.

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