Минобороны опровергло сообщение о гибели проектировщика БПЛА Гуменного в Харькове (обновлено)
7 мая появилась информация от имени министра обороны Рустема Умерова, что в Харькове якобы погиб известный украинский ученый, проектировщик БПЛА, конструктор Андрей Гуменный в результате взрыва автомобиля. В Минобороны Украины опровергли.
Об этом говорится в сообщении Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что Умеров не имеет аккаунта в Telegram.
"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины о теракте в Харькове, является фейком. Министр обороны таких заявлений не делал", - отметили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.
"В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", - добавили в Минобороны Украины.
Что предшествовало?
Заявление якобы от имени министра обороны Рустема Умерова о гибели Гуменного появилось в телеграмме.
"Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его автомобиля, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", - отметил он.
Также автор сообщения назвал смерть Гуменного "непоправимой потерей для всей украинской авиационной отрасли".
Редакция Цензор.НЕТ просит прощения у читателей за распространение информации.
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Міністр оборони таких заяв не робив.
Звертаємо увагу: у Міністра немає офіційних акаунтів у Telegram.
У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень. Гончаренко.
https://t.me/umerov_mo/641
Свідки описують підозрілих чоловіків як рослих, худих осіб із "чіпким" поглядом, які попри неохайний вигляд мають якісне взуття та відносно новий одяг. Спілкуються російською. Зокрема, про один із таких випадків https://www.facebook.com/np.marchenko/posts/pfbid02p7SumDs5PFfsDPoCQacrpeWWyfFqUEfVCeDAkZAtMcycJ2AxQ6Hgp2SVvab8TP4Zl повідомила киянка Наталія Марченко.
"Вчора двічі зіткнулася з групами дивних чоловіків. Виглядають пияками й безхатьками, але мають гроші (не вміли розрахуватися на касі без продавця), розмовляють російською з не типовою для Києва вимовою, взуття й одяг замурзані, але нові, взуття якісне. Руки без в'їденого в шкіру бруду. Рослі, худі. Очі "чіпкі". Весь час намагалися "нарватися" - на бійку, скандал чи т.п. Матюкалися, штовхали жінок…" - пише Наталія у соцмережах.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-05-06/5907990-zukhvali-choloviki-z-aktsentom-rosiyan-narivayutsya-na-konflikti-ta-lyakayut-lyudey-u-kievi
горить у підарів дупа, добряче палає останні дні
незабаром приховане стане явним
але як лакмус теж цікаво...
МО чомусь більше умєрова виправдовує...
Загибель конструктора?
Повідомлення Умерова?
Наявність каналу Умерова?
ВСЕ, вище перераховане?
Информация с канала Умерова реально исчезла. Скорее похоже, что это помощник Умерова или сам Умеров перестарались и дали заднюю. А теперь доказывают что этот канал не его. Хотя там информация только определенного содержания и нет никаких фейков. Да и ссылки там именно на его фейсбук и его твиттер.
https://t.me/umerov_mo