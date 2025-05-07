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Минобороны опровергло сообщение о гибели проектировщика БПЛА Гуменного в Харькове (обновлено)

7 мая появилась информация от имени министра обороны Рустема Умерова, что в Харькове якобы погиб известный украинский ученый, проектировщик БПЛА, конструктор Андрей Гуменный в результате взрыва автомобиля. В Минобороны Украины опровергли.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что Умеров не имеет аккаунта в Telegram.

"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины о теракте в Харькове, является фейком. Министр обороны таких заявлений не делал", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.

"В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", - добавили в Минобороны Украины.

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Что предшествовало?

Заявление якобы от имени министра обороны Рустема Умерова о гибели Гуменного появилось в телеграмме.

"Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его автомобиля, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", - отметил он.

Также автор сообщения назвал смерть Гуменного "непоправимой потерей для всей украинской авиационной отрасли".

Редакция Цензор.НЕТ просит прощения у читателей за распространение информации.

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Автор: 

беспилотник (3649) Харьков (7520) жертвы (2082) Умеров Рустем (535) Харьковская область (892) Харьковский район (280) Гуменный Андрей (1)


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Топ комментарии
+20
Потому что у нас при власти зелёные рыги!
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07.05.2025 17:58
+16
Так СБУ некогда! Надо за Порохом бегать Стерненко охранять…
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07.05.2025 17:57
+12
Мозку не вистачає охороняти таких людей, а не клоунів при владі . Світла пам'ять.
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07.05.2025 17:55
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.....люди татарова закладали....
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07.05.2025 18:06 Ответить
Ото дурні з МО. Та краще б не говорили що це фейк. Живий це було б таємницею для кацапів
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07.05.2025 18:58 Ответить
Який же ти розумний.
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07.05.2025 17:56 Ответить
Ми дізнаємось лише про злочини за фактом їх виконання. Про попереджені злочини можемо лише вірити або не вірити.
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07.05.2025 17:57 Ответить
Ти з таким натхненним збудженням це пишеш що хочеться волати,-Не правацируйте великоросов!
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07.05.2025 17:59 Ответить
Заходи треба вживати для захисту таких людей.
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07.05.2025 18:01 Ответить
Вы наверное пропустили как в прошлом году наше родное МО выложило в общий доступ в сети презентацию, где были указаны все адреса, личные данные и телефоны основных производителей БПЛА в стране. Или как новый генштаб выпустил аналогичный буклет.
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07.05.2025 18:08 Ответить
Так
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07.05.2025 17:59 Ответить
тобі з таким потужним інтелектом треба до Малюка-лівою рукою,а ти з тилового дивану строїш з себе премудрого піскаря...
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07.05.2025 18:03 Ответить
Почему такие люди не работают под землёй где нибудь в Карпатах?
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07.05.2025 17:54 Ответить
Потому что у нас при власти зелёные рыги!
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07.05.2025 17:58 Ответить
Мозку не вистачає охороняти таких людей, а не клоунів при владі . Світла пам'ять.
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07.05.2025 17:55 Ответить
невже хтось сумнівався, що від русні будуть дзеркальні відповіді..., де там наша контррозвідка? святкувала вдалі операції на росії?... от й дочекались "отвєточкі"...
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07.05.2025 17:56 Ответить
Розвідка була давно знищена,там зараз люди Єрмака
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07.05.2025 17:58 Ответить
Война на всех фронтах. Это только в марафоне и у позитивных блогеров - рашики абсолютные дебилы. Только и в ФСБ есть мрази, которые не зря едят там свой хлеб.
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07.05.2025 17:57 Ответить
Так СБУ некогда! Надо за Порохом бегать Стерненко охранять…
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07.05.2025 17:57 Ответить
Ну, и это тоже. Еще и журналистов пасти и стращать. Хотя "кино" со Стерненком народу не зашло. Слишком уж склепано топорно и похоже на дела Аваковских террористов.
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07.05.2025 18:01 Ответить
Зате ******* ходить по місту Києву і фотку робить селфішкі з нарідом. Бо рейтинг дирявий як і він сам. А тим часом СБУ стежить як журналісти травку курять і чпокаються. Нє ну а що їм робити підорів вичісляти шолі?
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07.05.2025 17:58 Ответить
Навряд чи знайдуть. Це ж не Стерненко.
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07.05.2025 17:59 Ответить
❗️Інформація про смерть Андрія Гуменного в Харкові (https://t.me/+je62I9ADjydhZjFi) - фейк. Міністр оборони Рустем Умєров таких заяв - не робив, - Міноборони. Кому вірити ??
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07.05.2025 18:04 Ответить
Якого хера така людина робила у прифронтовому місті? У рустємчика є відповідь?
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07.05.2025 18:04 Ответить
я завжди говорив-тре безжально випалювати ухилянтську сволоту! саме з неї русня набирає агентуру і кілерів.
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07.05.2025 18:05 Ответить
Ти чого ховаєся сволота?Почнемо з тебе-на палю,або повісити пропоную
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07.05.2025 18:07 Ответить
невже? та на тебе глянути в упор і ти обдєлаєшся від жаху! на палю воно буде саджати,ховрашок...
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07.05.2025 18:36 Ответить
Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові - є фейком.

Міністр оборони таких заяв не робив.
Звертаємо увагу: у Міністра немає офіційних акаунтів у Telegram.

У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень. Гончаренко.
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07.05.2025 18:06 Ответить
Сред фанатiв ze.time та й про інформаційну гігієну? Не смiшно.
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07.05.2025 18:10 Ответить
Как нет аккаунта?
https://t.me/umerov_mo/641
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07.05.2025 18:23 Ответить
Києві сталося кілька конфліктів з незнайомцями, які доволі дивно поводяться. Вони виглядають як безхатьки, але мають гроші, спілкуються російською з незвичним для Києва акцентом та намагаються спровокувати конфлікти.

Свідки описують підозрілих чоловіків як рослих, худих осіб із "чіпким" поглядом, які попри неохайний вигляд мають якісне взуття та відносно новий одяг. Спілкуються російською. Зокрема, про один із таких випадків https://www.facebook.com/np.marchenko/posts/pfbid02p7SumDs5PFfsDPoCQacrpeWWyfFqUEfVCeDAkZAtMcycJ2AxQ6Hgp2SVvab8TP4Zl повідомила киянка Наталія Марченко.

"Вчора двічі зіткнулася з групами дивних чоловіків. Виглядають пияками й безхатьками, але мають гроші (не вміли розрахуватися на касі без продавця), розмовляють російською з не типовою для Києва вимовою, взуття й одяг замурзані, але нові, взуття якісне. Руки без в'їденого в шкіру бруду. Рослі, худі. Очі "чіпкі". Весь час намагалися "нарватися" - на бійку, скандал чи т.п. Матюкалися, штовхали жінок…" - пише Наталія у соцмережах.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-05-06/5907990-zukhvali-choloviki-z-aktsentom-rosiyan-narivayutsya-na-konflikti-ta-lyakayut-lyudey-u-kievi
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07.05.2025 18:07 Ответить
Вполне похоже на правду. За почти 100 лет КГБ\ФСБ набило руку на провокациях.
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07.05.2025 18:16 Ответить
Чомусь згадалася історія з замахом на Аркадія Бабченко.
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07.05.2025 18:09 Ответить
«Підозрюваному в організації замаху на Бабченка дали 4,5 років за ґратами - СБУ»
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07.05.2025 18:28 Ответить
❗️Інформація щодо теракту в Харкові - фейк, офіційно повідомили у Міноборони
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07.05.2025 18:11 Ответить
https://t.me/c/1198589840/114506 Посилання
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07.05.2025 18:13 Ответить
Фейк це добре. Зате скільки помиїв встигли вилити ура патріоти і на СБУ, і на своїх конкурентів ворогів.
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07.05.2025 18:15 Ответить
То треба гниді та йього шакалам ще більше піаритись та розповідати про здобутки інженерів та винахідників - як отий розвідник будьоний нещодавно про морськи дрони. Світла пам'ять людині та творцю захисту України.
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07.05.2025 18:12 Ответить
Спочатку розібратися, а вже потім тулити "сенсацію" для журналюг западло?
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07.05.2025 18:12 Ответить
Ось виявляється для чого у нас міністр оборони. Щоб від його імені кацапня фейки поширювала. Більшого ККД від рустємчика не спостерігається.
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07.05.2025 18:12 Ответить
У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень.
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07.05.2025 18:16 Ответить
Дочекаємося офіційної заяви "вбитого". Чи коменту безуглої..
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07.05.2025 18:14 Ответить
Почему такие люди не засекречены ,а про их пишут всем кому не лень . Почему мы : купили ,мы получили , мы сделали , мы продали , мы вместе будим делать ..... и так дальше попадают в "он- лайн " выпуски ? Украины . Одни вопросы.
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07.05.2025 18:14 Ответить
кацапня запустила фейк шоб дізнатися де він
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07.05.2025 18:17 Ответить
не факт
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07.05.2025 18:18 Ответить
вухо даю 👂
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07.05.2025 18:23 Ответить
лишіть собі. знадобиться
горить у підарів дупа, добряче палає останні дні
незабаром приховане стане явним
але як лакмус теж цікаво...
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07.05.2025 18:25 Ответить
Повністю згоден, раніше при коммуняках, про таких спеціалістів узнать могли тільки після їхньої смерті, або через якийсь час, а зараз у владі словесний енурез. Все викладають в пресі
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07.05.2025 18:28 Ответить
Перекличка деген#ратів(постійних читачів цензору), ще раз показує які ви всі слоупоки)
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07.05.2025 18:20 Ответить
Це тільки ти розумний, а я так - погуляти вийшов.
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07.05.2025 18:24 Ответить
Ну так згинь, куди небудь, навіщо заходиш туди де тобі не цікаво. Мені, на твою думку, теж плювати.
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07.05.2025 18:33 Ответить
Якщо спростували і він дійсно живий, то добре, тільки навіщо давати його данні, фірму де працює і чім він займається. Ви би ще адресу дали і маршрут пересування опублікували.
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07.05.2025 18:23 Ответить
кацапня запустила фейк шоб дізнатися де він
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07.05.2025 18:28 Ответить
Логика ау? Тому шо та заява де подани його данні була фейком, який спростували.
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07.05.2025 18:31 Ответить
Необхідно меньше по ТБ показувати таких людей і репортажі вести про таких людей.
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07.05.2025 18:26 Ответить
треба бути обережним , кацапня влазить в наші Телеграм канали
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07.05.2025 18:30 Ответить
З новини не зрозуміло, підрив був, але про нього не повідомляв умєров, чи підриву не було?
МО чомусь більше умєрова виправдовує...
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07.05.2025 18:44 Ответить
за допущену дезінформацію, яка набула маштабного розголосу хтось понесе покарання?
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07.05.2025 18:45 Ответить
ЩО "спростувало" МО?!:
Загибель конструктора?
Повідомлення Умерова?
Наявність каналу Умерова?
ВСЕ, вище перераховане?
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07.05.2025 18:47 Ответить
У нас "не так поняли" и "вырвано из контекста" почти с первого дня этой власти. И МО лукавит, мягко говоря, когда говорят что у Умерова нет ТГ канала. Есть.

Информация с канала Умерова реально исчезла. Скорее похоже, что это помощник Умерова или сам Умеров перестарались и дали заднюю. А теперь доказывают что этот канал не его. Хотя там информация только определенного содержания и нет никаких фейков. Да и ссылки там именно на его фейсбук и его твиттер.

https://t.me/umerov_mo
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07.05.2025 19:34 Ответить
Менше треба світити обличчя та прізвища наших конструкторів та керівників в інтернеті. А у нас все для хайпу.
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07.05.2025 19:15 Ответить
 
 