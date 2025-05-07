Міноборони спростувало повідомлення про загибель проєктувальника БПЛА Гуменного у Харкові (оновлено)

7 травня у низці ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація від імені міністра оборони Рустема Умєрова, що у Харкові нібито загинув відомий український вчений, проєктувальник БПЛА, конструктор Андрій Гуменний внаслідок підриву автівки. У Міноборони України фейк спростували.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зауважили, що Умєров не має акаунта в Telegram.

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові, є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив", - зазначили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни.

"У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", - додали у Міноборони України.

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Що передувало?

Заява нібито від імені міністра оборони Рустема Умєрова про загибель Гуменного з'явилася в Телеграм.

"Смерть відомого українського проєктувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури задіяні для пошуку й упіймання виконавців цього злочину", - йшлося в повідомленні.

Редакція Цензор.НЕТ просить вибачення в читачів за поширення інформації.

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