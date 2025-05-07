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Новини Фото Загинув Андрій Гуменний
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Міноборони спростувало повідомлення про загибель проєктувальника БПЛА Гуменного у Харкові (оновлено)

7 травня у низці ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація від імені міністра оборони Рустема Умєрова, що у Харкові нібито загинув відомий український вчений, проєктувальник БПЛА, конструктор Андрій Гуменний внаслідок підриву автівки. У Міноборони України фейк спростували. 

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зауважили, що Умєров не має акаунта в Telegram.

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові, є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив", - зазначили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни.

"У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", - додали у Міноборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще п’ять рапортів з’являться в застосунку "Армія+", - Умєров

Що передувало?

Заява нібито від імені міністра оборони Рустема Умєрова про загибель Гуменного з'явилася в Телеграм.

"Смерть відомого українського проєктувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури задіяні для пошуку й упіймання виконавців цього злочину", - йшлося в повідомленні.  

Редакція Цензор.НЕТ просить вибачення в читачів за поширення інформації.

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Автор: 

Харків (5635) фейк (745) Умєров Рустем (616) Гуменний Андрій (1)


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Топ коментарі
+20
Потому что у нас при власти зелёные рыги!
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07.05.2025 17:58
+16
Так СБУ некогда! Надо за Порохом бегать Стерненко охранять…
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07.05.2025 17:57
+12
Мозку не вистачає охороняти таких людей, а не клоунів при владі . Світла пам'ять.
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07.05.2025 17:55
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.....люди татарова закладали....
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07.05.2025 18:06 Відповісти
Ото дурні з МО. Та краще б не говорили що це фейк. Живий це було б таємницею для кацапів
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07.05.2025 18:58 Відповісти
Який же ти розумний.
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07.05.2025 17:56 Відповісти
Ми дізнаємось лише про злочини за фактом їх виконання. Про попереджені злочини можемо лише вірити або не вірити.
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07.05.2025 17:57 Відповісти
Ти з таким натхненним збудженням це пишеш що хочеться волати,-Не правацируйте великоросов!
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07.05.2025 17:59 Відповісти
Заходи треба вживати для захисту таких людей.
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07.05.2025 18:01 Відповісти
Вы наверное пропустили как в прошлом году наше родное МО выложило в общий доступ в сети презентацию, где были указаны все адреса, личные данные и телефоны основных производителей БПЛА в стране. Или как новый генштаб выпустил аналогичный буклет.
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07.05.2025 18:08 Відповісти
Так
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07.05.2025 17:59 Відповісти
тобі з таким потужним інтелектом треба до Малюка-лівою рукою,а ти з тилового дивану строїш з себе премудрого піскаря...
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07.05.2025 18:03 Відповісти
Почему такие люди не работают под землёй где нибудь в Карпатах?
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07.05.2025 17:54 Відповісти
Потому что у нас при власти зелёные рыги!
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07.05.2025 17:58 Відповісти
Мозку не вистачає охороняти таких людей, а не клоунів при владі . Світла пам'ять.
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07.05.2025 17:55 Відповісти
невже хтось сумнівався, що від русні будуть дзеркальні відповіді..., де там наша контррозвідка? святкувала вдалі операції на росії?... от й дочекались "отвєточкі"...
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07.05.2025 17:56 Відповісти
Розвідка була давно знищена,там зараз люди Єрмака
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07.05.2025 17:58 Відповісти
Война на всех фронтах. Это только в марафоне и у позитивных блогеров - рашики абсолютные дебилы. Только и в ФСБ есть мрази, которые не зря едят там свой хлеб.
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07.05.2025 17:57 Відповісти
Так СБУ некогда! Надо за Порохом бегать Стерненко охранять…
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07.05.2025 17:57 Відповісти
Ну, и это тоже. Еще и журналистов пасти и стращать. Хотя "кино" со Стерненком народу не зашло. Слишком уж склепано топорно и похоже на дела Аваковских террористов.
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07.05.2025 18:01 Відповісти
Зате ******* ходить по місту Києву і фотку робить селфішкі з нарідом. Бо рейтинг дирявий як і він сам. А тим часом СБУ стежить як журналісти травку курять і чпокаються. Нє ну а що їм робити підорів вичісляти шолі?
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07.05.2025 17:58 Відповісти
Навряд чи знайдуть. Це ж не Стерненко.
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07.05.2025 17:59 Відповісти
❗️Інформація про смерть Андрія Гуменного в Харкові (https://t.me/+je62I9ADjydhZjFi) - фейк. Міністр оборони Рустем Умєров таких заяв - не робив, - Міноборони. Кому вірити ??
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07.05.2025 18:04 Відповісти
Якого хера така людина робила у прифронтовому місті? У рустємчика є відповідь?
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07.05.2025 18:04 Відповісти
я завжди говорив-тре безжально випалювати ухилянтську сволоту! саме з неї русня набирає агентуру і кілерів.
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07.05.2025 18:05 Відповісти
Ти чого ховаєся сволота?Почнемо з тебе-на палю,або повісити пропоную
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07.05.2025 18:07 Відповісти
невже? та на тебе глянути в упор і ти обдєлаєшся від жаху! на палю воно буде саджати,ховрашок...
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07.05.2025 18:36 Відповісти
Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові - є фейком.

Міністр оборони таких заяв не робив.
Звертаємо увагу: у Міністра немає офіційних акаунтів у Telegram.

У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень. Гончаренко.
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07.05.2025 18:06 Відповісти
Сред фанатiв ze.time та й про інформаційну гігієну? Не смiшно.
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07.05.2025 18:10 Відповісти
Как нет аккаунта?
https://t.me/umerov_mo/641
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07.05.2025 18:23 Відповісти
Києві сталося кілька конфліктів з незнайомцями, які доволі дивно поводяться. Вони виглядають як безхатьки, але мають гроші, спілкуються російською з незвичним для Києва акцентом та намагаються спровокувати конфлікти.

Свідки описують підозрілих чоловіків як рослих, худих осіб із "чіпким" поглядом, які попри неохайний вигляд мають якісне взуття та відносно новий одяг. Спілкуються російською. Зокрема, про один із таких випадків https://www.facebook.com/np.marchenko/posts/pfbid02p7SumDs5PFfsDPoCQacrpeWWyfFqUEfVCeDAkZAtMcycJ2AxQ6Hgp2SVvab8TP4Zl повідомила киянка Наталія Марченко.

"Вчора двічі зіткнулася з групами дивних чоловіків. Виглядають пияками й безхатьками, але мають гроші (не вміли розрахуватися на касі без продавця), розмовляють російською з не типовою для Києва вимовою, взуття й одяг замурзані, але нові, взуття якісне. Руки без в'їденого в шкіру бруду. Рослі, худі. Очі "чіпкі". Весь час намагалися "нарватися" - на бійку, скандал чи т.п. Матюкалися, штовхали жінок…" - пише Наталія у соцмережах.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-05-06/5907990-zukhvali-choloviki-z-aktsentom-rosiyan-narivayutsya-na-konflikti-ta-lyakayut-lyudey-u-kievi
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07.05.2025 18:07 Відповісти
Вполне похоже на правду. За почти 100 лет КГБ\ФСБ набило руку на провокациях.
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07.05.2025 18:16 Відповісти
Чомусь згадалася історія з замахом на Аркадія Бабченко.
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07.05.2025 18:09 Відповісти
«Підозрюваному в організації замаху на Бабченка дали 4,5 років за ґратами - СБУ»
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07.05.2025 18:28 Відповісти
❗️Інформація щодо теракту в Харкові - фейк, офіційно повідомили у Міноборони
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07.05.2025 18:11 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/114506 Посилання
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07.05.2025 18:13 Відповісти
Фейк це добре. Зате скільки помиїв встигли вилити ура патріоти і на СБУ, і на своїх конкурентів ворогів.
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07.05.2025 18:15 Відповісти
То треба гниді та йього шакалам ще більше піаритись та розповідати про здобутки інженерів та винахідників - як отий розвідник будьоний нещодавно про морськи дрони. Світла пам'ять людині та творцю захисту України.
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07.05.2025 18:12 Відповісти
Спочатку розібратися, а вже потім тулити "сенсацію" для журналюг западло?
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07.05.2025 18:12 Відповісти
Ось виявляється для чого у нас міністр оборони. Щоб від його імені кацапня фейки поширювала. Більшого ККД від рустємчика не спостерігається.
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07.05.2025 18:12 Відповісти
У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень.
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07.05.2025 18:16 Відповісти
Дочекаємося офіційної заяви "вбитого". Чи коменту безуглої..
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07.05.2025 18:14 Відповісти
Почему такие люди не засекречены ,а про их пишут всем кому не лень . Почему мы : купили ,мы получили , мы сделали , мы продали , мы вместе будим делать ..... и так дальше попадают в "он- лайн " выпуски ? Украины . Одни вопросы.
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07.05.2025 18:14 Відповісти
кацапня запустила фейк шоб дізнатися де він
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07.05.2025 18:17 Відповісти
не факт
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07.05.2025 18:18 Відповісти
вухо даю 👂
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07.05.2025 18:23 Відповісти
лишіть собі. знадобиться
горить у підарів дупа, добряче палає останні дні
незабаром приховане стане явним
але як лакмус теж цікаво...
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07.05.2025 18:25 Відповісти
Повністю згоден, раніше при коммуняках, про таких спеціалістів узнать могли тільки після їхньої смерті, або через якийсь час, а зараз у владі словесний енурез. Все викладають в пресі
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07.05.2025 18:28 Відповісти
Перекличка деген#ратів(постійних читачів цензору), ще раз показує які ви всі слоупоки)
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07.05.2025 18:20 Відповісти
Це тільки ти розумний, а я так - погуляти вийшов.
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07.05.2025 18:24 Відповісти
Ну так згинь, куди небудь, навіщо заходиш туди де тобі не цікаво. Мені, на твою думку, теж плювати.
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07.05.2025 18:33 Відповісти
Якщо спростували і він дійсно живий, то добре, тільки навіщо давати його данні, фірму де працює і чім він займається. Ви би ще адресу дали і маршрут пересування опублікували.
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07.05.2025 18:23 Відповісти
кацапня запустила фейк шоб дізнатися де він
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07.05.2025 18:28 Відповісти
Логика ау? Тому шо та заява де подани його данні була фейком, який спростували.
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07.05.2025 18:31 Відповісти
Необхідно меньше по ТБ показувати таких людей і репортажі вести про таких людей.
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07.05.2025 18:26 Відповісти
треба бути обережним , кацапня влазить в наші Телеграм канали
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07.05.2025 18:30 Відповісти
З новини не зрозуміло, підрив був, але про нього не повідомляв умєров, чи підриву не було?
МО чомусь більше умєрова виправдовує...
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07.05.2025 18:44 Відповісти
за допущену дезінформацію, яка набула маштабного розголосу хтось понесе покарання?
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07.05.2025 18:45 Відповісти
ЩО "спростувало" МО?!:
Загибель конструктора?
Повідомлення Умерова?
Наявність каналу Умерова?
ВСЕ, вище перераховане?
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07.05.2025 18:47 Відповісти
 
 