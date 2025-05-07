В течение дня оккупанты атаковали дронами и обстреливали из артиллерии Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, произошли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня среды, 7 мая, российские захватчики атаковали дронами и били из артиллерии по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Три десятка атак на Никопольский район в течение дня. Чаще всего российские войска применяли БпЛА, несколько раз били из тяжелой артиллерии. Терроризировали Никополь, а еще населенные пункты Покровской и Марганецкой громад", - рассказал чиновник.

В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура, шесть частных домов, три гаража, несколько легковых автомобилей.

К вечеру из-за попадания беспилотника в райцентре загорелась квартира в многоэтажке. Огонь потушили.

Также рашисты ударили FPV-дроном по Маломихайловской громаде на Синельниковщине. Возник пожар, который оперативно укротили.

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