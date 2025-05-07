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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Впродовж дня окупанти атакували дронами та били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня середи, 7 травня, російські загарбники атакували дронами та били з артилерії по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Дніпропетровщини

"Три десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Найчастіше російська війська застосовували БпЛА, декілька разів били з важкої артилерії. Тероризували Нікополь, а ще населені пункти Покровської та Марганецької громад", - розповів посадовець.

обстріли Дніпропетровщини

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено інфраструктуру, шість приватних будинків, три гаражі, декілька легкових автівок. 

обстріли Дніпропетровщини

Надвечір через влучання безпілотника у райцентрі зайнялась квартира у багатоповерхівці. Вогонь загасили.

обстріли Дніпропетровщини

Також рашисти вдарили FPV-дроном по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Виникла пожежа, яку оперативно приборкали.

обстріли Дніпропетровщини

обстріли Дніпропетровщини

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Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775) Нікопольський район (219) Синельниківський район (68)


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