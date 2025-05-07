Впродовж дня окупанти атакували дронами та били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура, сталися пожежі. ФОТОрепортаж
Упродовж дня середи, 7 травня, російські загарбники атакували дронами та били з артилерії по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Три десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Найчастіше російська війська застосовували БпЛА, декілька разів били з важкої артилерії. Тероризували Нікополь, а ще населені пункти Покровської та Марганецької громад", - розповів посадовець.
Унаслідок російських обстрілів пошкоджено інфраструктуру, шість приватних будинків, три гаражі, декілька легкових автівок.
Надвечір через влучання безпілотника у райцентрі зайнялась квартира у багатоповерхівці. Вогонь загасили.
Також рашисти вдарили FPV-дроном по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині. Виникла пожежа, яку оперативно приборкали.
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