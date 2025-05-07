Удар КАБами по Синельниківщині: з-під завалів дістали тіло жінки
У Покровській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 82-річної жінки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, її життя обірвав вчорашній удар КАБами, який ввечері скоїли росіяни.
Ще 8 людей через ту атаку отримали пораненння.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: поранено 8 осіб, пошкоджено десяток будинків.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Готуються на побєдобєсіє, до прутіна?