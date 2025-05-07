УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12023 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
255 2

Удар КАБами по Синельниківщині: з-під завалів дістали тіло жінки

Обстріли Дніпропетровщини військами РФ 6 травня 2025 року

У Покровській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 82-річної жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, її життя обірвав вчорашній удар КАБами, який ввечері скоїли росіяни.

Ще 8 людей через ту атаку отримали пораненння.

Також читайте: На Дніпропетровщині пролунав вибух, - ОВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: поранено 8 осіб, пошкоджено десяток будинків.

Автор: 

жертва (253) КАБ (366) Дніпропетровська область (3775) Синельниківський район (65) Покровське (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посольства США і Китаю, як і отого ООН, дивно, чомусь мовчать!?!?
Готуються на побєдобєсіє, до прутіна?
показати весь коментар
07.05.2025 11:05 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 11:16 Відповісти
 
 