Удар КАБами по Синельниківщині: з-під завалів дістали тіло жінки

У Покровській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 82-річної жінки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, її життя обірвав вчорашній удар КАБами, який ввечері скоїли росіяни.

Ще 8 людей через ту атаку отримали пораненння.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила КАБами по Дніпропетровщині: поранено 8 осіб, пошкоджено десяток будинків.